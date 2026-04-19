УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14155 відвідувачів онлайн
Новини
1 893 6

Уражено вороже підприємство-виробник дронів "Атлант Аеро" у Таганрозі та склади з боєприпасами на окупованій території, - Генштаб

удар по Таганрогу

У ніч на 19 квітня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів російського агресора на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удар по Таганрогу

Як зазначається, уражено підприємство оборонно-промислового комплексу противника - "Атлант Аєро" (Таганрог, Ростовська область РФ). В результаті виникла пожежа на території об’єкта.

"Атлант Аеро" здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також комплектуючих до БпЛА "Оріон". Останній - вагою близько однієї тонни і здатен нести до 250 кг корисного навантаження, яке може включати системи для аерофотозйомки, модулі радіотехнічної розвідки, оптико-електронні системи, кореговані авіабомби КАБ-20, ракети Х-50 та Х-БпЛА тощо", - наголосили у Генштабі.

Також наголошується, що ураження цього підприємства знизить спроможності противника з виробництва БпЛА та послабить можливості російського агресора щодо ударів по цивільних об'єктах на території України.

Інші ураження

  • Окрім цього уражено склад боєприпасів противника у районі населеного пункту Трудове (ТОТ Запорізької обл.).
  • Також уражено склади матеріально-технічних засобів противника у районах населених пунктів Мангуш, Тополине та Маріуполь на Донеччині, Сміле Запорізької області, а також цистерни з ПММ у районі населеного пункту Новополтавка, теж на Запоріжжі.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Окрім того, за даними Генштабу, уточнено результати ураження нафтопереробного заводу у районі російського міста Туапсе - ушкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-12 та резервуари РВС-10000 із займанням. На терміналі нафтопродуктів ушкоджено обладнання нафтоналивних причалів, будівлі та резервуари РВС-10000.

Сили оборони України продовжать вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії рф проти України.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що російський Таганрог зазнав ракетного удару: ймовірно, уражено підприємство, що виробляє дрони.

Автор: 

Генштаб ЗС (8224) Удари по РФ (895) Таганрог (15)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарна новина та робота-виконавцям респект...
показати весь коментар
19.04.2026 10:16 Відповісти
АВТ-12 - самая мощная установка первичной обработки у кацапни и она одна на НПЗ, значит он потух совсем.
показати весь коментар
19.04.2026 10:28 Відповісти
👍 хтілося б ...
показати весь коментар
19.04.2026 10:38 Відповісти
Якщо заряд був незначний щоб збільшити відстань польоту судячи по тому що пишуть, то це переважно 30 кг і ремонту на тиждень, горить ефектно але обладнання серйозно пошкодити не вийде.

По заводі ракетами вдарили, маштабна пожежа і серйозні пошкодження. Якби так в цю АВТ-12 то уже на півроку ремонту і повна зупинка нпз.
показати весь коментар
19.04.2026 12:18 Відповісти
Я думаю, шо эту хрень так просто не залатаешь и придется ее менять, от месяца до трех в зависимости от наличия.
показати весь коментар
19.04.2026 13:18 Відповісти
Хрень - https://zavkomgroup.com/napravleniya/nefteximicheskie-texnologii/ustanovki-rektifikaczii/ustanovki-pervichnoi-pererabotki-nefti.html
показати весь коментар
19.04.2026 13:19 Відповісти
 
 