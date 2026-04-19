Поражено вражеское предприятие-производитель дронов "Атлант Аэро" в Таганроге и склады с боеприпасами на оккупированной территории, - Генштаб

В ночь на 19 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удар по Таганрогу

Как отмечается, поражено предприятие оборонно-промышленного комплекса противника — "Атлант Аэро" (Таганрог, Ростовская область РФ). В результате возник пожар на территории объекта.

"Атлант Аэро" осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытаний ударно-разведывательных БПЛА типа "Молния", а также комплектующих к БПЛА "Орион". Последний — весом около одной тонны и способен нести до 250 кг полезной нагрузки, которая может включать системы для аэрофотосъемки, модули радиотехнической разведки, оптико-электронные системы, корректируемые авиабомбы КАБ-20, ракеты Х-50 и Х-БПЛА и т. д.", — подчеркнули в Генштабе.

Также отмечается, что поражение этого предприятия снизит способности противника по производству БПЛА и ослабит возможности российского агрессора наносить удары по гражданским объектам на территории Украины.

Другие поражения

Кроме того, поражен склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Трудовое (ВОТ Запорожской обл.).

Также поражены склады материально-технических средств противника в районах населенных пунктов Мангуш, Тополино и Мариуполь в Донецкой области, Смелое Запорожской области, а также цистерны с ГСМ в районе населенного пункта Новополтавка, также в Запорожской области.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Кроме того, по данным Генштаба, уточнены результаты поражения нефтеперерабатывающего завода в районе российского города Туапсе — повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-12 и резервуары РВС-10000 с возгоранием. На терминале нефтепродуктов повреждено оборудование нефтеналивных причалов, здания и резервуары РВС-10000.

Силы обороны Украины продолжат принимать меры по снижению наступательного потенциала российских оккупантов и прекращению вооруженной агрессии РФ против Украины.

