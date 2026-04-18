Поражены Новокуйбышевский и Сизранский НПЗ, нефтеналивной терминал "Лукойла" и нефтеперекачивающая станция "Тихорецк", - Генштаб. ФОТО

В ночь на 18 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удар сразу по четырём важным объектам нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Что поражено?

Как отмечается, бушуют пожары на нефтеперерабатывающих заводах "Новокуйбышевский" и "Сизранский" в Самарской области РФ, нефтеналивной терминал "РПК-Высоцк "Лукойл-2" в Ленинградской области и нефтеперекачивающую станцию "Тихорецк" в Краснодарском крае.

Все объекты задействованы в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.







Другие поражения

Кроме того, поражен ряд мест хранения горюче-смазочных материалов врага на временно оккупированных территориях Украины, в частности в районе Мариуполя.



Также наши воины наносили удары по расположениям ремонтных подразделений врага в районах населенных пунктов Мангуш (ВОТ Донецкой обл.), Токмак (ВОТ Запорожской обл.) и Графское (ВОТ Донецкой обл.).

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отмечают в Генштабе.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что дроны атаковали НПЗ в Новокуйбышевске и нефтебазы в РФ.