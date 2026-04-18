Поражены Новокуйбышевский и Сизранский НПЗ, нефтеналивной терминал "Лукойла" и нефтеперекачивающая станция "Тихорецк", - Генштаб. ФОТО
В ночь на 18 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удар сразу по четырём важным объектам нефтеперерабатывающей отрасли РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Что поражено?
Как отмечается, бушуют пожары на нефтеперерабатывающих заводах "Новокуйбышевский" и "Сизранский" в Самарской области РФ, нефтеналивной терминал "РПК-Высоцк "Лукойл-2" в Ленинградской области и нефтеперекачивающую станцию "Тихорецк" в Краснодарском крае.
Все объекты задействованы в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов.
Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Другие поражения
Кроме того, поражен ряд мест хранения горюче-смазочных материалов врага на временно оккупированных территориях Украины, в частности в районе Мариуполя.
Также наши воины наносили удары по расположениям ремонтных подразделений врага в районах населенных пунктов Мангуш (ВОТ Донецкой обл.), Токмак (ВОТ Запорожской обл.) и Графское (ВОТ Донецкой обл.).
"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отмечают в Генштабе.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что дроны атаковали НПЗ в Новокуйбышевске и нефтебазы в РФ.
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить."
Порт "Висоцьк" - це чотири перевалочні комплекси. По-перше, це ТОВ "РПК-Висоцьк "Лукойл"-II" (60°35'41.5"N 28°34'09.8"E), де відправляють за кордон нафтопродукти. По-друге, це ТОВ "Газпром СПГ Портова" (60°31'44.6"N 28°07'10.5"E) з газокомпресорною станцією "Портова" (60°33'19.0"N 28°03'54.8"E), та ТОВ "Кріогаз-Висоцьк", які працюють зі зрідженим газом. А по-третє, це ТОВ "Порт Висоцький". Цей термінал раніше перевалював вугілля, а тепер зайнявся зерном. За перші три місяці 2026 року через цей термінал було експортовано 1,4 млн тонн нафтопродуктів.
ТОВ "Газпром СПГ Портова" та ТОВ "Кріогаз-Висок" - це скраплений газ. "Портова" - це завод з виробництва зрідженого природного газу та морський ЗПГ-термінал. Експортні тримісячні показники роботи терміналу 71,3 тисячі тонн.