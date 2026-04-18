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Новини Атаки по нафтопереробній галузі РФ
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Уражено Новокуйбишевський та Сизранський НПЗ, нафтоналивний термінал "Лукойла" і нафтоперекачувальну станцію "Тихорєцк", - Генштаб. ФОТО

У ніч на 18 квітня підрозділи Сил оборони України уразили одразу чотири важливі об’єкти нафтопереробної галузі РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Що уражено?

Як зазначається, вирують пожежі на нафтопереробних заводах "Новокуйбишевський" та "Сизранський" у Самарській області РФ, нафтоналивному терміналі "РПК-Высоцк "Лукойл-2" у Ленінградській області і нафтоперекачувальній станції "Тихорєцк" у Краснодарському краї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено НПЗ "Туапсинський", засоби ППО, пункти управління та райони зосередження росіян, - Генштаб

Усі об’єкти задіяні у забезпеченні збройних сил російських окупантів.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

уражено нпз рф
уражено нпз рф
уражено нпз рф

Інші ураження

Крім того, уражено низку місць зберігання пально-мастильних матеріалів ворога на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у районі Маріуполя.

Також наші воїни били по розташуваннях ремонтних підрозділів ворога у районах населених пунктів Мангуш (ТОТ Донецької обл.), Токмак (ТОТ Запорізької обл.) та Графське (ТОТ Донецької обл.).

Також читайте: У російському Туапсе горить НПЗ після атаки дронів. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", - наголошують у Генштабі.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що дрони атакували НПЗ у Новокуйбишевську та нафтобази в РФ.

Автор: 

Генштаб ЗС (8707) Ленінградська область (56) Самара (26) енергетика (3948) Удари по РФ (1145)
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Топ коментарі
+15
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить."

https://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=franko&page=zversh33 https://poetyka.uazone.net/default/pageshttps://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=franko&page=zversh33 .https://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=franko&page=zversh33 https://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=franko&page=zversh33 phtml?place=franko&page=https://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=franko&page=zversh33 zversh33
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18.04.2026 13:18 Відповісти
+9
Хулиганы нефти лишают!
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18.04.2026 13:33 Відповісти
+7
Сьогодня дуже гарно вшкварили по нєфтянці. І нарешті дійшла таки черга і до Висоцька. А там роботи для дронів - непочатий край.
Порт "Висоцьк" - це чотири перевалочні комплекси. По-перше, це ТОВ "РПК-Висоцьк "Лукойл"-II" (60°35'41.5"N 28°34'09.8"E), де відправляють за кордон нафтопродукти. По-друге, це ТОВ "Газпром СПГ Портова" (60°31'44.6"N 28°07'10.5"E) з газокомпресорною станцією "Портова" (60°33'19.0"N 28°03'54.8"E), та ТОВ "Кріогаз-Висоцьк", які працюють зі зрідженим газом. А по-третє, це ТОВ "Порт Висоцький". Цей термінал раніше перевалював вугілля, а тепер зайнявся зерном. За перші три місяці 2026 року через цей термінал було експортовано 1,4 млн тонн нафтопродуктів.
ТОВ "Газпром СПГ Портова" та ТОВ "Кріогаз-Висок" - це скраплений газ. "Портова" - це завод з виробництва зрідженого природного газу та морський ЗПГ-термінал. Експортні тримісячні показники роботи терміналу 71,3 тисячі тонн.
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18.04.2026 14:16 Відповісти

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