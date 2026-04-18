Уражено Новокуйбишевський та Сизранський НПЗ, нафтоналивний термінал "Лукойла" і нафтоперекачувальну станцію "Тихорєцк", - Генштаб. ФОТО

У ніч на 18 квітня підрозділи Сил оборони України уразили одразу чотири важливі об’єкти нафтопереробної галузі РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Що уражено?

Як зазначається, вирують пожежі на нафтопереробних заводах "Новокуйбишевський" та "Сизранський" у Самарській області РФ, нафтоналивному терміналі "РПК-Высоцк "Лукойл-2" у Ленінградській області і нафтоперекачувальній станції "Тихорєцк" у Краснодарському краї.

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Усі об’єкти задіяні у забезпеченні збройних сил російських окупантів.

Масштаби завданих збитків уточнюються.







Інші ураження

Крім того, уражено низку місць зберігання пально-мастильних матеріалів ворога на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у районі Маріуполя.



Також наші воїни били по розташуваннях ремонтних підрозділів ворога у районах населених пунктів Мангуш (ТОТ Донецької обл.), Токмак (ТОТ Запорізької обл.) та Графське (ТОТ Донецької обл.).

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"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", - наголошують у Генштабі.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що дрони атакували НПЗ у Новокуйбишевську та нафтобази в РФ.