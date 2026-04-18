Уражено Новокуйбишевський та Сизранський НПЗ, нафтоналивний термінал "Лукойла" і нафтоперекачувальну станцію "Тихорєцк", - Генштаб. ФОТО
У ніч на 18 квітня підрозділи Сил оборони України уразили одразу чотири важливі об’єкти нафтопереробної галузі РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Що уражено?
Як зазначається, вирують пожежі на нафтопереробних заводах "Новокуйбишевський" та "Сизранський" у Самарській області РФ, нафтоналивному терміналі "РПК-Высоцк "Лукойл-2" у Ленінградській області і нафтоперекачувальній станції "Тихорєцк" у Краснодарському краї.
Усі об’єкти задіяні у забезпеченні збройних сил російських окупантів.
Масштаби завданих збитків уточнюються.
Інші ураження
Крім того, уражено низку місць зберігання пально-мастильних матеріалів ворога на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у районі Маріуполя.
Також наші воїни били по розташуваннях ремонтних підрозділів ворога у районах населених пунктів Мангуш (ТОТ Донецької обл.), Токмак (ТОТ Запорізької обл.) та Графське (ТОТ Донецької обл.).
"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", - наголошують у Генштабі.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що дрони атакували НПЗ у Новокуйбишевську та нафтобази в РФ.
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Порт "Висоцьк" - це чотири перевалочні комплекси. По-перше, це ТОВ "РПК-Висоцьк "Лукойл"-II" (60°35'41.5"N 28°34'09.8"E), де відправляють за кордон нафтопродукти. По-друге, це ТОВ "Газпром СПГ Портова" (60°31'44.6"N 28°07'10.5"E) з газокомпресорною станцією "Портова" (60°33'19.0"N 28°03'54.8"E), та ТОВ "Кріогаз-Висоцьк", які працюють зі зрідженим газом. А по-третє, це ТОВ "Порт Висоцький". Цей термінал раніше перевалював вугілля, а тепер зайнявся зерном. За перші три місяці 2026 року через цей термінал було експортовано 1,4 млн тонн нафтопродуктів.
ТОВ "Газпром СПГ Портова" та ТОВ "Кріогаз-Висок" - це скраплений газ. "Портова" - це завод з виробництва зрідженого природного газу та морський ЗПГ-термінал. Експортні тримісячні показники роботи терміналу 71,3 тисячі тонн.