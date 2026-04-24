Генштаб подтвердил результаты поражения "Атлант Аэро" и сторожевого корабля врага

Генштаб подтвердил результаты предыдущих ударов

Уточнены результаты удара, нанесённого 19 апреля 2026 года украинскими крылатыми ракетами "Нептун" по предприятию "Атлант Аэро" (Таганрог, Ростовская обл., РФ).

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Поражение "Атлант Аэро"

Так, подтверждено уничтожение двух и повреждение четырех производственных помещений предприятия.

Отмечается, что "Атлант Аэро" осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытаний ударно-разведывательных БПЛА типа "Молния", а также комплектующих к БПЛА "Орион".

В Генштабе отмечают, что поражение этого предприятия снизит способность противника наносить удары по гражданским объектам на территории Украины.

Поражение сторожевого корабля

Также в результате поражения 22 апреля 2026 года патрульного сторожевого корабля пограничной службы ФСБ РФ проекта 22460 (Севастополь, ВОТ АР Крым) подтверждено повреждение боевой рубки.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 апреля Силами обороны Украины было поражено вражеское предприятие-производитель дронов "Атлант Аэро" в Таганроге.

Нептун...??? А де ж фламінги....А зрозуміло відлетіли разом з миндичем....
24.04.2026 12:41 Ответить
Якби вразили Фламінго, ви б питали - де Нептун? Вам не вгодиш.
24.04.2026 13:07 Ответить
Не можна вразити тим,чого немає
24.04.2026 13:45 Ответить
Останнього разу Фламінги промазали на метрів 200 від цілі.
24.04.2026 13:10 Ответить
Давайте знов по стендерам "Шесхаріса". Там порт Туапсе припинив роботу, за останню добу туди не зайшов жоден корабель, хоча зазвичай він приймає до 8-10 суден на день. Потік танкерів при цьому різко зріс у Новоросійську, де за добу прийняли понад 40 суден.
24.04.2026 12:56 Ответить
 
 