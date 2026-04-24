Генштаб подтвердил результаты поражения "Атлант Аэро" и сторожевого корабля врага

Уточнены результаты удара, нанесённого 19 апреля 2026 года украинскими крылатыми ракетами "Нептун" по предприятию "Атлант Аэро" (Таганрог, Ростовская обл., РФ).

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Поражение "Атлант Аэро"

Так, подтверждено уничтожение двух и повреждение четырех производственных помещений предприятия.

Отмечается, что "Атлант Аэро" осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытаний ударно-разведывательных БПЛА типа "Молния", а также комплектующих к БПЛА "Орион".

В Генштабе отмечают, что поражение этого предприятия снизит способность противника наносить удары по гражданским объектам на территории Украины.

Поражение сторожевого корабля

Также в результате поражения 22 апреля 2026 года патрульного сторожевого корабля пограничной службы ФСБ РФ проекта 22460 (Севастополь, ВОТ АР Крым) подтверждено повреждение боевой рубки.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 апреля Силами обороны Украины было поражено вражеское предприятие-производитель дронов "Атлант Аэро" в Таганроге.