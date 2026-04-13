Силы беспилотных систем нанесли удар по российскому химзаводу в Череповце

Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по российскому заводу "Череповец-Азот", расположенному в городе Череповец Вологодской области РФ.

Об этом в соцсетях сообщил командующий СБС Роберт (Мадяр) Бровди, информирует Цензор.НЕТ.

Атакован химзавод

Известно, что этот завод производит, в частности, компоненты для взрывчатых веществ.

"Приятного Апатита" череповецкому химзаводу — домашние крашеные яйца от "Птахів" СБС доставлены. Химический червячный гигант, производящий сотни тысяч тонн аммиака, селитры и азотной кислоты в год. Продукция служит сырьем для производства тротила, гексогена и других компонентов при изготовлении боеприпасов", - написал Мадяр.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в городе Череповец Вологодской области РФ под ударом оказался один из крупнейших химических заводов страны — "ФосАгро".

В сети появилась видеозапись, сделанная местным жителем непосредственно рядом с местом происшествия.

