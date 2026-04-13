Силы беспилотных систем нанесли удар по российскому химзаводу в Череповце

Новая цель СБС: удар по химзаводу в Череповце

Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по российскому заводу "Череповец-Азот", расположенному в городе Череповец Вологодской области РФ. 

Об этом в соцсетях сообщил командующий СБС Роберт (Мадяр) Бровди, информирует Цензор.НЕТ.

Атакован химзавод 

Известно, что этот завод производит, в частности, компоненты для взрывчатых веществ. 

"Приятного Апатита" череповецкому химзаводу — домашние крашеные яйца от "Птахів" СБС доставлены. Химический червячный гигант, производящий сотни тысяч тонн аммиака, селитры и азотной кислоты в год. Продукция служит сырьем для производства тротила, гексогена и других компонентов при изготовлении боеприпасов", - написал Мадяр.

Смотрите также: Россиянин снимает на видео результат атаки СОУ на химзавод в Череповце: "#бал я эту работу, Анастасия Владимировна. Я по тапкам нах#й отсюда. Мне моя жизнь дороже". ВИДЕО

Читайте также: С начала апреля СБС уничтожили более 3 000 целей противника, - Мадяр

