Силы беспилотных систем нанесли удар по российскому химзаводу в Череповце
Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по российскому заводу "Череповец-Азот", расположенному в городе Череповец Вологодской области РФ.
Об этом в соцсетях сообщил командующий СБС Роберт (Мадяр) Бровди, информирует Цензор.НЕТ.
Атакован химзавод
Известно, что этот завод производит, в частности, компоненты для взрывчатых веществ.
"Приятного Апатита" череповецкому химзаводу — домашние крашеные яйца от "Птахів" СБС доставлены. Химический червячный гигант, производящий сотни тысяч тонн аммиака, селитры и азотной кислоты в год. Продукция служит сырьем для производства тротила, гексогена и других компонентов при изготовлении боеприпасов", - написал Мадяр.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что в городе Череповец Вологодской области РФ под ударом оказался один из крупнейших химических заводов страны — "ФосАгро".
- В сети появилась видеозапись, сделанная местным жителем непосредственно рядом с местом происшествия.
Старый зольдат
13.04.2026 20:13
