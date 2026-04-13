Россиянин снимает на видео результат атаки СОУ на химзавод в Череповце: "#бал я эту работу, Анастасия Владимировна. Я по тапкам нах#й отсюда. Мне моя жизнь дороже". ВИДЕО
В городе Череповец Вологодской области РФ под ударом оказался один из крупнейших химических заводов страны — "ФосАгро". В сети появилась видеозапись, снятая местным жителем непосредственно рядом с местом происшествия. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, ударные БПЛА Сил обороны Украины атаковали предприятие сегодня утром. Очевидцы сообщают как минимум о двух точных попаданиях по территории завода.
Автор видео, не сдерживая эмоций, сообщает о пролете беспилотников и попаданиях в объекты завода. По его словам, под удар попали мощности, связанные с производством или хранением аммиака. Из-за угрозы химического отравления мужчина заявил о намерении немедленно покинуть город.
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Так что піздуй назад - і станєт могілой тєбє родной завод.
За родіну, за прутіна!