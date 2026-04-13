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Новости Видео Удары по заводам в РФ
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Россиянин снимает на видео результат атаки СОУ на химзавод в Череповце: "#бал я эту работу, Анастасия Владимировна. Я по тапкам нах#й отсюда. Мне моя жизнь дороже". ВИДЕО

В городе Череповец Вологодской области РФ под ударом оказался один из крупнейших химических заводов страны — "ФосАгро". В сети появилась видеозапись, снятая местным жителем непосредственно рядом с местом происшествия. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, ударные БПЛА Сил обороны Украины атаковали предприятие сегодня утром. Очевидцы сообщают как минимум о двух точных попаданиях по территории завода.

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Автор видео, не сдерживая эмоций, сообщает о пролете беспилотников и попаданиях в объекты завода. По его словам, под удар попали мощности, связанные с производством или хранением аммиака. Из-за угрозы химического отравления мужчина заявил о намерении немедленно покинуть город.

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Внимание! Ненормативная лексика!

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беспилотник (5457) завод (546) россия (98319)
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Топ комментарии
+10
Нєт, товаріщ, так вєлічіє россіі нє куйотся.
Вот как надо:
Російські пропагандисти закликають військовослужбовців скоювати самогубства: Значення життя перебільшене, - Бутусов
Так что піздуй назад - і станєт могілой тєбє родной завод.
За родіну, за прутіна!
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13.04.2026 14:02 Ответить
+8
Всі скоро черепами будете у вашому сраному череповцю. А чому, ви думаєте, ваше тупориле місто так назвали?
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13.04.2026 14:03 Ответить
+5
Ябал я ваші аманіни - отдайтє шляпу і пальто - я сделаю сальто - з дроном!
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13.04.2026 14:08 Ответить

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