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Новини Відео Удари по заводах у РФ
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Росіянин фільмує результат атаки СОУ на хімзавод в Череповці: "#бал я эту работу, Анастасия Владимировна. Я по тапкам нах#й отсюда. Мне моя жизнь дороже". ВIДЕО

У місті Череповець Вологодської області РФ під ударом опинився один із найбільших хімічних заводів країни - "ФосАгро". У мережі оприлюднено відеозапис, зроблений місцевим мешканцем безпосередньо поблизу місця події. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, ударні БПЛА Сил оборони України атакували підприємство сьогодні вранці. Очевидці повідомляють щонайменше про два точні влучання по території заводу.

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Автор відео, не стримуючи емоцій, повідомляє про проліт безпілотників та влучання в об'єкти заводу. За його словами, під удар потрапили потужності, пов'язані з виробництвом або зберіганням аміаку. Через загрозу хімічного отруєння чоловік заявив про намір негайно залишити місто.

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Увага! Ненормативна лексика!

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безпілотник БпЛА (6126) завод (1174) росія (70897)
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Топ коментарі
+10
Нєт, товаріщ, так вєлічіє россіі нє куйотся.
Вот как надо:
Російські пропагандисти закликають військовослужбовців скоювати самогубства: Значення життя перебільшене, - Бутусов
Так что піздуй назад - і станєт могілой тєбє родной завод.
За родіну, за прутіна!
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13.04.2026 14:02 Відповісти
+8
Всі скоро черепами будете у вашому сраному череповцю. А чому, ви думаєте, ваше тупориле місто так назвали?
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13.04.2026 14:03 Відповісти
+5
Ябал я ваші аманіни - отдайтє шляпу і пальто - я сделаю сальто - з дроном!
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13.04.2026 14:08 Відповісти

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