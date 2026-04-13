Росіянин фільмує результат атаки СОУ на хімзавод в Череповці: "#бал я эту работу, Анастасия Владимировна. Я по тапкам нах#й отсюда. Мне моя жизнь дороже". ВIДЕО

У місті Череповець Вологодської області РФ під ударом опинився один із найбільших хімічних заводів країни - "ФосАгро". У мережі оприлюднено відеозапис, зроблений місцевим мешканцем безпосередньо поблизу місця події. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, ударні БПЛА Сил оборони України атакували підприємство сьогодні вранці. Очевидці повідомляють щонайменше про два точні влучання по території заводу.

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Автор відео, не стримуючи емоцій, повідомляє про проліт безпілотників та влучання в об'єкти заводу. За його словами, під удар потрапили потужності, пов'язані з виробництвом або зберіганням аміаку. Через загрозу хімічного отруєння чоловік заявив про намір негайно залишити місто.

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