Дрони атакували Воронезьку область РФ: під ударом опинився хімзавод, сталася пожежа. ВIДЕО
У понеділок, 6 квітня, безпілотники атакували Воронезьку область РФ, у результаті чого виникла пожежа поблизу одного із найбільших хімічних підприємств.
Про це пише телеграм-канал ASTRA, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вибухи та пожежа
За словами місцевих, у Росоші, що у Воронезькій області, пролунали вибухи.
Згідно з OSINT-аналізом ASTRA, у Росоші зафіксовано пожежу за 4 кілометри від заводу АТ "Минудобрения",що є одним з найбільших хімічних підприємств Воронезької області.
Що відомо про хімзавод?
Завод перебуває під управлінням структури АТ "Росхим". Раніше у ЗМІ актив пов'язували з російським олігархом Аркадієм Ротенбергом, який перебуває під міжнародними санкціями.
"За відкритими даними, потужності заводу дозволяють виробляти понад 550 тисяч тонн аміачної селітри та до 1,2 мільйона тонн нітроамофоски на рік. Аміачна селітра, зокрема, може використовуватися у виробництві вибухових речовин",- пише ASTRA.
Зазначається, що у ніч на 13 грудня 2025 року українські дрони вже атакували це підприємство.
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