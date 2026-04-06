Дроны атаковали Воронежскую область РФ: под ударом оказался химзавод, произошел пожар. ВИДЕО

В понедельник, 6 апреля, беспилотники атаковали Воронежскую область РФ, в результате чего возник пожар вблизи одного из крупнейших химических предприятий.

Об этом пишет Telegram-канал ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.

Взрывы и пожар 

По словам местных жителей, в Росоше, что в Воронежской области, раздались взрывы. 

Согласно OSINT-анализу ASTRA, в Росоше зафиксирован пожар в 4 километрах от завода АО "Минудобрения", который является одним из крупнейших химических предприятий Воронежской области.

Что известно о химзаводе?

Завод находится под управлением структуры АО "Росхим". Ранее в СМИ актив связывали с российским олигархом Аркадием Ротенбергом, который находится под международными санкциями.

"По открытым данным, мощности завода позволяют производить более 550 тысяч тонн аммиачной селитры и до 1,2 миллиона тонн нитроаммофоски в год. Аммиачная селитра, в частности, может использоваться в производстве взрывчатых веществ", - пишет ASTRA.

Отмечается, что в ночь на 13 декабря 2025 года украинские дроны уже атаковали это предприятие.

Ото заголовок! Дрони атакували хімзавод,а пожежа сталася за 4 км від заводу. Шкода бпла не дотягнув до селітри...
06.04.2026 22:53 Ответить
під ударом опинився хімзавод!

Згідно з https://t.me/astrapress/109121 OSINT-аналізом ASTRA, у Росоші зафіксовано пожежу за 4 кілометри від заводу

P.s. Потужно!
06.04.2026 22:56 Ответить
люті бобри з зимової сплячки летять на північ додому, в радную гавань
06.04.2026 22:56 Ответить
Воронезьку? А може Воронежзьку? Як вона раніше називалася в складі України?
06.04.2026 23:36 Ответить
 
 