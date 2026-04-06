Дроны атаковали Воронежскую область РФ: под ударом оказался химзавод, произошел пожар. ВИДЕО
В понедельник, 6 апреля, беспилотники атаковали Воронежскую область РФ, в результате чего возник пожар вблизи одного из крупнейших химических предприятий.
Об этом пишет Telegram-канал ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.
Взрывы и пожар
По словам местных жителей, в Росоше, что в Воронежской области, раздались взрывы.
Согласно OSINT-анализу ASTRA, в Росоше зафиксирован пожар в 4 километрах от завода АО "Минудобрения", который является одним из крупнейших химических предприятий Воронежской области.
Что известно о химзаводе?
Завод находится под управлением структуры АО "Росхим". Ранее в СМИ актив связывали с российским олигархом Аркадием Ротенбергом, который находится под международными санкциями.
"По открытым данным, мощности завода позволяют производить более 550 тысяч тонн аммиачной селитры и до 1,2 миллиона тонн нитроаммофоски в год. Аммиачная селитра, в частности, может использоваться в производстве взрывчатых веществ", - пишет ASTRA.
Отмечается, что в ночь на 13 декабря 2025 года украинские дроны уже атаковали это предприятие.
Згідно з https://t.me/astrapress/109121 OSINT-аналізом ASTRA, у Росоші зафіксовано пожежу за 4 кілометри від заводу
