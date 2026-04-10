РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13237 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники
107 2

С начала апреля СБС уничтожили более 3 000 целей противника, - Мадяр

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Мадяр Бровди сообщил о беспрецедентных результатах Сил беспилотных систем в первые дни апреля.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Десятые сутки апреля, дрожь и трепет. По состоянию на 10 утра Птицы СБС преодолели отметку в 3000 единиц противника в виде безвозвратных и санитарных потерь и 12800+ уникальных вражеских целей в период с 01 по 09.04.26", — говорится в сообщении.

Командующий Силами беспилотных систем сообщил, что в окрестностях Мариуполя пилоты 9-го батальона "Кайрос" 414-й бригады "Птахи Мадяра" ночью уничтожили ракетный комплекс "Тор", а возле населенного пункта Зугрес они же обнаружили и поразили ракетный комплекс "Панцирь".

Беспилотные силы являются одним из ключевых факторов преимущества Сил обороны. Именно они в настоящее время наносят наиболее массированное и эффективное поражение по врагу.

Главнокомандующий Александр Сырский отметил, что в марте на 29% вырос показатель общих потерь РФ благодаря украинским подразделениям БпС.

Автор: 

Бровди Роберт Мадяр (99) Силы беспилотных систем (437) 414 Птахи Мадяра (167)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Москва спить спокійно всі роки війни.
показать весь комментарий
10.04.2026 11:58 Ответить
Це найкращі підрозділи не тільки в ЗСУ, в світі. Велика подяка.
показать весь комментарий
10.04.2026 12:04 Ответить
 
 