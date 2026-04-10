С начала апреля СБС уничтожили более 3 000 целей противника, - Мадяр

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Мадяр Бровди сообщил о беспрецедентных результатах Сил беспилотных систем в первые дни апреля.

"Десятые сутки апреля, дрожь и трепет. По состоянию на 10 утра Птицы СБС преодолели отметку в 3000 единиц противника в виде безвозвратных и санитарных потерь и 12800+ уникальных вражеских целей в период с 01 по 09.04.26", — говорится в сообщении.

Командующий Силами беспилотных систем сообщил, что в окрестностях Мариуполя пилоты 9-го батальона "Кайрос" 414-й бригады "Птахи Мадяра" ночью уничтожили ракетный комплекс "Тор", а возле населенного пункта Зугрес они же обнаружили и поразили ракетный комплекс "Панцирь".

Беспилотные силы являются одним из ключевых факторов преимущества Сил обороны. Именно они в настоящее время наносят наиболее массированное и эффективное поражение по врагу.

Главнокомандующий Александр Сырский отметил, что в марте на 29% вырос показатель общих потерь РФ благодаря украинским подразделениям БпС.

