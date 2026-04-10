З початку квітня СБС знищили понад 3 000 цілей противника, - Мадяр

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив про безпрецедентні результати Сил безпілотних систем у перші дні квітня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку командувача СБС.

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"Десята доба квітня, двіж та махач. Станом на 10 ранку Птахи СБС перетнули відмітку 3000 одиниць противника безповоротними та санітарними втратами та 12800+ унікальних ворожих цілей протягом 01-09.04.26", - йдеться в повідомленні.

Командувач Сил Безпілотних систем повідомив, що на околицях Маріуполя пілоти 9 батальйону "Кайрос" 414 бригади "Птахи Мадяра" вночі знищили ракетний комплекс "Тор", а біля населеного пункту Зугрес вони ж вполювали та уразили ракетний комплекс "Панцир".

Що передувало?

Безпілотні сили є одним із ключових факторів переваги Сил оборони. Саме вони наразі завдають найбільш масового та ефективного ураження по ворогу.

Головнокомандувач Олександр Сирський зазначив, що у березні на 29% зріс показник загальних втрат РФ завдяки українським підрозділам БпС.

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