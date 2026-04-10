Мінус $2,7 млн та дефіцитна електроніка: оператори "Р.У.Г." знищили рідкісну РСЗВ "Торнадо-Г". ВIДЕО

Сили оборони України продовжують методично нищити пріоритетні цілі противника. Цього разу результатом злагодженої роботи піхоти та аеророзвідки стало знищення модернізованої реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) 9К51М "Торнадо-Г". Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Операція стала результатом чіткої координації: ціль було оперативно виявлено та ідентифіковано бійцями 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, після чого оператори FPV-дронів підрозділу "Р.У.Г." завдали точного удару.

Чому ця втрата є критичною для ворога:

Ціна питання: Якщо у 2021 році система коштувала близько $1 млн, то сьогодні, через санкційний дефіцит мікроелектроніки та інфляцію в РФ, її вартість оцінюють у $2,1–2,7 млн .

Технологічний регрес: Головна особливість "Торнадо-Г" - автоматизована система керування наведенням та вогнем (АСКВ). Без цього дефіцитного елемента система деградує до рівня старого радянського "Граду", що різко знижує точність та швидкість роботи.

Неможливість швидкої заміни: Цикл виробництва однієї такої одиниці займає від 6 до 12 місяців. Через санкції на західні компоненти компенсація таких втрат для російського ВПК є надскладним завданням.

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