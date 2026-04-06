Дронарі підрозділу "Фенікс" за ніч знищили 2 РСЗВ і РЛС "Зоопарк" окупантів на Гуляйпільському напрямку. ВIДЕО

Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" уразили дві РСЗВ та РЛС окупантів на Гуляйпільському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лише за одну ніч було знищено РСЗВ "Град", "Ураган" та РЛС "Зоопарк".

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Зазначається, що одна з установок перебувала серед житлових будівель і була оперативно виявлена операторами Сил оборони.

Відео прицільних уражень бійці опублікували у соцмережах.

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