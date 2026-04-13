Сили безпілотних систем вдарили по російському хімзаводу в Череповці

Сили безпілотних систем ЗСУ завдали удару по російському заводу "Череповець-Азот", що у місті Череповець Вологодської області РФ.

Про це в соцмережах повідомив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді, інформує Цензор.НЕТ.

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Атаковано хімзавод

Відомо, що цей завод виготовляє, зокрема, компоненти для вибухівок.

""Приємного Апатиту" череповецькому хімзаводу - домогосподарські крашанки Птахів СБС доправлено. Хімічний хробачий гігант, що виробляє сотні тисяч тонн аміаку, селітри та азотної кислоти на рік. Продукція виступає сировиною для в-ва тротилу, гексогену та інших компонентів у виготовленні боєприпасів", - написав Мадяр.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що у місті Череповець Вологодської області РФ під ударом опинився один із найбільших хімічних заводів країни - "ФосАгро".

У мережі оприлюднено відеозапис, зроблений місцевим мешканцем безпосередньо поблизу місця події.

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