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Новини Удари по заводах у РФ
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Сили безпілотних систем вдарили по російському хімзаводу в Череповці

Нова ціль СБС: удар по хімзаводу в Череповці

Сили безпілотних систем ЗСУ завдали удару по російському заводу "Череповець-Азот", що у місті Череповець Вологодської області РФ. 

Про це в соцмережах повідомив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді, інформує Цензор.НЕТ.

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Атаковано хімзавод 

Відомо, що цей завод виготовляє, зокрема, компоненти для вибухівок. 

""Приємного Апатиту" череповецькому хімзаводу - домогосподарські крашанки Птахів СБС доправлено. Хімічний хробачий гігант, що виробляє сотні тисяч тонн аміаку, селітри та азотної кислоти на рік. Продукція виступає сировиною для в-ва тротилу, гексогену та інших компонентів у виготовленні боєприпасів", - написав Мадяр.

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Що передувало

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