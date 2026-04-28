НПЗ в Туапсе и РЛС рашистов в оккупированном Крыму поразили Силы обороны, - Генштаб
Силы обороны Украины нанесли удары по НПЗ "Туапсинский", РЛС радиотехнического батальона "Ай-Петри" и другим объектам российских захватчиков.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
НПЗ
"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 28 апреля подразделениями Сил обороны Украины было нанесено повторное поражение нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае.
Это предприятие задействовано в обеспечении оккупационной армии РФ на территории Украины", - говорится в сообщении.
Попадание зафиксировано по территории объекта с последующим пожаром. В настоящее время масштабы ущерба уточняются.
РЛС
Атакована радиолокационная станция радиотехнического батальона "Ай-Петри" в районе Охотничего (оккупированный Крым).
Другие поражения
Также Силы обороны в течение суток успешно наносили удары по командно-наблюдательным пунктам противника вблизи Молочанска, Стульнево, Коханого, Успеновки и склад материально-технических средств в районе Кирилловки Запорожской области, скопления живой силы недалеко от Великой Новоселки и Родинского в Донецкой области, Старобогдановки в Запорожской области и Овражков на ВОТ АР Крым.
Среди прочего, поражен пункт управления БПЛА в окрестностях Голой Пристани в Херсонской области.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что НПЗ в Туапсе подвергся серии ударов беспилотниками 16 апреля, а также повторной атаке 20 апреля.
- Также в ночь на 26 апреля Силы обороны нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ.
- В ночь на 28 апреля беспилотники снова атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.
В результаті атаки зафіксовано горіння щонайменше 4 резервуари на території нафтопереробного заводу. Якщо в попередніх атаках під удар потрапляв резервуарний парк, цього разу уражено безпосередньо НПЗ.
Підтверджені точки ураження:
- мінімум 2 резервуари: 44.103117,39.102745
- 1 резервуар: 44.100777,39.096268
- 1 резервуар: 44.103963,39.095760
Є вірогідність перекидання пожежі на сусідні ємності.
Вони часто переконані, що Путін «ще нічого не починав», «стримує сили» і «жаліє хохлів».
Дорогі довбойоби, ваші сили п'ятий рік гниють і іржавіють на українських полях. Бази зберігання вашого заліза порожні - залишився лише мотлох. Ваші контрактники не встигають насолодитися статусом рублевих мільйонерів - потік тих, хто прибуває на фронт, менший за потік тих, хто відходить на операційні столи та кладовища. Ваша ППО зосереджена навколо москви та валдая, в інших місцях у ній суцільні діри.
У вас немає карт, довбойоби.
