НПЗ в Туапсе и РЛС рашистов в оккупированном Крыму поразили Силы обороны, - Генштаб

Силы обороны Украины нанесли удары по НПЗ "Туапсинский", РЛС радиотехнического батальона "Ай-Петри" и другим объектам российских захватчиков.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

НПЗ

"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 28 апреля подразделениями Сил обороны Украины было нанесено повторное поражение нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае.



Это предприятие задействовано в обеспечении оккупационной армии РФ на территории Украины", - говорится в сообщении.

Попадание зафиксировано по территории объекта с последующим пожаром. В настоящее время масштабы ущерба уточняются.

РЛС

Атакована радиолокационная станция радиотехнического батальона "Ай-Петри" в районе Охотничего (оккупированный Крым).

Другие поражения

Также Силы обороны в течение суток успешно наносили удары по командно-наблюдательным пунктам противника вблизи Молочанска, Стульнево, Коханого, Успеновки и склад материально-технических средств в районе Кирилловки Запорожской области, скопления живой силы недалеко от Великой Новоселки и Родинского в Донецкой области, Старобогдановки в Запорожской области и Овражков на ВОТ АР Крым.

Среди прочего, поражен пункт управления БПЛА в окрестностях Голой Пристани в Херсонской области.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что НПЗ в Туапсе подвергся серии ударов беспилотниками 16 апреля, а также повторной атаке 20 апреля.

Также в ночь на 26 апреля Силы обороны нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ.

В ночь на 28 апреля беспилотники снова атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

