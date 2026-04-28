НПЗ в Туапсе и РЛС рашистов в оккупированном Крыму поразили Силы обороны, - Генштаб

Удар по Туапсе 28 апреля: подробности от Генштаба

Силы обороны Украины нанесли удары по НПЗ "Туапсинский", РЛС радиотехнического батальона "Ай-Петри" и другим объектам российских захватчиков.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

НПЗ

"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 28 апреля подразделениями Сил обороны Украины было нанесено повторное поражение нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае.

Это предприятие задействовано в обеспечении оккупационной армии РФ на территории Украины", - говорится в сообщении.

Попадание зафиксировано по территории объекта с последующим пожаром. В настоящее время масштабы ущерба уточняются.

РЛС

Атакована радиолокационная станция радиотехнического батальона "Ай-Петри" в районе Охотничего (оккупированный Крым).

Другие поражения

Также Силы обороны в течение суток успешно наносили удары по командно-наблюдательным пунктам противника вблизи Молочанска, Стульнево, Коханого, Успеновки и склад материально-технических средств в районе Кирилловки Запорожской области, скопления живой силы недалеко от Великой Новоселки и Родинского в Донецкой области, Старобогдановки в Запорожской области и Овражков на ВОТ АР Крым.

Среди прочего, поражен пункт управления БПЛА в окрестностях Голой Пристани в Херсонской области.

Что предшествовало?

Не зупиняємося. 9 травня на носі (а у когось на лобі):

28.04.2026 11:47
28.04.2026 11:48
⚡️Ураження Туапсинського НПЗ, 28.04.2026

В результаті атаки зафіксовано горіння щонайменше 4 резервуари на території нафтопереробного заводу. Якщо в попередніх атаках під удар потрапляв резервуарний парк, цього разу уражено безпосередньо НПЗ.

Підтверджені точки ураження:

- мінімум 2 резервуари: 44.103117,39.102745
- 1 резервуар: 44.100777,39.096268
- 1 резервуар: 44.103963,39.095760

Є вірогідність перекидання пожежі на сусідні ємності.
28.04.2026 11:51
Малиновий клин повернеться в Україну !!!
Знову туапсдець?
Та нехай те туапсе все згорить
УстьЛуга заждалась возвращения украинских дронов и ракет, Керчь тоже ждёт , как в песне вата поёт, ждёт Севастополь, ждёт Камчатка, ждёт Крандштат...
Найбільше в історії з поразкою Туапсинського НПЗ тішить щира реакція місцевих коментаторів.

Вони часто переконані, що Путін «ще нічого не починав», «стримує сили» і «жаліє хохлів».

Дорогі довбойоби, ваші сили п'ятий рік гниють і іржавіють на українських полях. Бази зберігання вашого заліза порожні - залишився лише мотлох. Ваші контрактники не встигають насолодитися статусом рублевих мільйонерів - потік тих, хто прибуває на фронт, менший за потік тих, хто відходить на операційні столи та кладовища. Ваша ППО зосереджена навколо москви та валдая, в інших місцях у ній суцільні діри.

У вас немає карт, довбойоби.
Росія обіцяє жорстку відповідь. Багато разів.

16 квітня: (https://www.currenttime.tv/a/ukrainskie-drony-atakovali-tuapse-gorit-krupnyy-neftezavod/33733762.html) "Украинские дроны атаковали Туапсе: горит крупный нефтезавод"

16 квітня: (https://www.gazeta.ru/army/news/2026/04/16/28280767.shtml) "В России призвали жестко ответить на атаку украинских дронов на Туапсе"

20 квітня: (https://ru.themoscowtimes.com/2026/04/20/ukraina-vtoroi-raz-za-nedelyu-udarila-po-edinstvennomu-neftezavodu-rossii-na-beregu-chernogo-morya-odin-chelovek-pogib-a193093) "Украина второй раз за неделю ударила по единственному нефтезаводу России на берегу Черного моря"

20 квітня: (https://aif.ru/society/zhestkiy-otvet-za-ataki-rf-general-poobeshchal-vozmezdie-kievu-za-port-tuapse) Жесткий ответ за атаки РФ: генерал пообещал возмездие Киеву за порт Туапсе

Сьогодні: (https://www.gazeta.ru/social/2026/04/28/22853275.shtml) "Украина в третий раз атаковала Туапсе, горит НПЗ"

Сьогодні: (https://lenta.ru/news/2026/04/28/v-rossii-prizvali-k-zhestkomu-otvetu-na-ataku-na-npz-v-tuapse/) В России призвали к жесткому ответу на атаку на НПЗ в Туапсе
28.04.2026 13:30
 
 