Путин отреагировал на удары Украины по НПЗ в Туапсе: жалуется на угрозу "экологической катастрофы"

Российский диктатор Владимир Путин заявил об угрозе "экологической катастрофы" на фоне ударов Сил обороны Украины по нефтяным объектам в городе Туапсе Краснодарского края РФ.

Об этом он сказал во время совещания по вопросам безопасности на выборах в Госдуму РФ 2026 года, цитирует российское пропагандистское информагентство ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ.

Путин пожаловался на украинские удары

Глава РФ пожаловался на рост количества атак беспилотников на объекты, которые он назвал "гражданской инфраструктурой".

"Все чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример — энергетические объекты в Туапсе, которые потенциально могут вызвать серьезные экологические последствия", — сказал российский диктатор.

Он также заявил, что Украина атакует энергетические объекты России, потому что, мол, "ежедневно теряет определенные территории".

Читайте также: После Туапсе нефтяное пятно движется к поместью Путина

Что предшествовало?

Смотрите также: Последствия очередного удара беспилотников по НПЗ в Туапсе. Спутниковые фото

НПЗ путін владимир россия Туапсе
Куйло, тобі й Грета Тунберг не допоможе. Вішайся.
28.04.2026 23:23
показать весь комментарий
28.04.2026 23:23 Ответить
Пвшов *****.
та ви шо !
а екологія ?
страдает...

.
28.04.2026 23:39 Ответить
Одним словом - Ху...ло.
28.04.2026 23:23 Ответить
Хтось вірить що цей клован справжній путєн?
28.04.2026 23:37 Ответить
А це має хоч якесь значення?
28.04.2026 23:45 Ответить
Куйло, тобі й Грета Тунберг не допоможе. Вішайся.
28.04.2026 23:23
28.04.2026 23:23 Ответить
28.04.2026 23:24 Ответить
та поцілуй ти ху* ло ,оту гумову ср* ку ,з якою спиш ...і жалійтеся один одному ...
28.04.2026 23:27 Ответить
28.04.2026 23:31 Ответить
зараз я розкажу вам про страдаючую екологія туапсе

.
28.04.2026 23:42 Ответить
І чого жаліється? Цю війну він і почав
28.04.2026 23:39 Ответить
"страдает екология" це коли палаюча нафта тече по вулицях.

дебіли !

.
28.04.2026 23:41 Ответить
Непогана така двіжуха виходить, що навіть ***** заскавчало. Треба продовжувати, щоб їм сторкратно повернулась Каховська ГЕС, та все інше зло, що воно принесло.
28.04.2026 23:50 Ответить
не томіть, давайте вже по "Шехарісу".
28.04.2026 23:53 Ответить
Не розумію того пуцина. Ця проблема дуже легко вирішується ним самим - треба лише віддати наказ про вивід кацапських окупауійних військ з української території - і все! Жодних екологічних катастроф! Він що, тупий? Не мобе сам догнати? 🤔
29.04.2026 00:03 Ответить
 
 