Путин отреагировал на удары Украины по НПЗ в Туапсе: жалуется на угрозу "экологической катастрофы"

Российский диктатор Владимир Путин заявил об угрозе "экологической катастрофы" на фоне ударов Сил обороны Украины по нефтяным объектам в городе Туапсе Краснодарского края РФ.

Об этом он сказал во время совещания по вопросам безопасности на выборах в Госдуму РФ 2026 года, цитирует российское пропагандистское информагентство ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ.

Путин пожаловался на украинские удары

Глава РФ пожаловался на рост количества атак беспилотников на объекты, которые он назвал "гражданской инфраструктурой".

"Все чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример — энергетические объекты в Туапсе, которые потенциально могут вызвать серьезные экологические последствия", — сказал российский диктатор.

Он также заявил, что Украина атакует энергетические объекты России, потому что, мол, "ежедневно теряет определенные территории".

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что НПЗ в Туапсе подвергся серии ударов беспилотников 16 апреля, а также повторной атаке 20 апреля.

Также в ночь на 26 апреля Силы обороны нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ.

В ночь на 28 апреля беспилотники вновь атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

