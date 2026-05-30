Поражены танкер теневого флота РФ и нефтебазы в Таганроге и Крыму, - Мадяр. ВИДЕО

В ночь на субботу, 30 мая 2026 года, Силы беспилотных систем нанесли удар по танкеру теневого флота РФ и нефтебазам в Таганроге (Ростовская область Российской Федерации) и Феодосии (оккупированный Крым).

Об этом сообщил в Telegram-канале командующий СБС ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди, информирует Цензор.НЕТ.

Новые подробности

По его словам, ночь на 30 мая была напряженной.

"Свободолюбивая Украинская Птица СБС отработала в течение ночи 23 военных цели и объекта в оперативной глубине противника. "Нефтянка" не стала исключением. Нефтяное разнообразие целей, кроме "Искандера" и двух самолетов Ту-142, сегодня таково:

  • Нефтяной танкер теневого флота, нефтебаза Таганрог, РФ
  • Нефтебаза "Курганнефтепродукт", г. Таганрог, Ростовская обл.
  • Морской нефтяной терминал, г. Феодосия, АР Крым", - уточнил Мадяр. 

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что ночью 30 мая российский город Таганрог подвергся массированной атаке беспилотников. На территории порта возникли пожары.
  • Впоследствии стало известно, что силы беспилотников ВСУ поразили "Искандер" и самолеты Ту-142 под Таганрогом.

30.05.2026 11:43 Ответить
Ну це вдало у гості завітали. Податкова служба Бровді бадьро накладає штрафи на кацапів.
30.05.2026 11:45 Ответить
"Санкції" від Роберта самі дієві
Щось не чутно від кацапів -"нам еті санкциі толька на пользу" - лише виття з Болот лунає.
30.05.2026 12:07 Ответить
.. зараз зелений Верховний подумає ..що дуже велика участь Мад*яра у знищенні смердячих....і проведе так потрібну ротацію командного складу.... Не повинно бути більш поважаємих у війні і суспільстві ..ніж сам лідОр **********!!! Залужний з його командою і діями..яскравий приклад.
30.05.2026 13:34 Ответить
Оскільки Таганрог це тимчасово окупована територія, то це просто знищення незаконної забудови...
30.05.2026 12:12 Ответить
Ну, хто тепер скаже хоч щось погане на фірму Шухерманна? Ніхто. Зеля як нальотчик Козодуп, мужньо вражає, бореться, знищує, жене ворогів прямо до Камчатки. Без Зелі, якби був Боріга, ми б вже програли!! Все просто, Зелений Гейман веде до вироку ворогам, це всім очевидно, так що Свинарчуки мають сидіти і заздрити Незламишу зеленому. 3000 ракет вже якось і не потрібні, щоб не лякати надто вову бункерну, ну, ту яка лиса, а не ту яка заросла. Бо заросла вова потужна, а лиса - лузер. Це слід передати Трампу. Трамп поважає незламних і завжди підтримує тих хто за правду.
Так що забуваємо за Шулерманна і радіємо новим бідканням лаптів про незламну потужність нашого династичного Королька, ура товариші, бросаємо кеди вгору і дивимось за їх польотом, заодне і зволожимо рожі від незламної бошої роси. Трильйони дронів ховаючись в мільярдах дерев не залишать жодного шансу партньорам(як їх Подоляк називає), і вони одразу оголосять потужний мир, знищать путіна та віддадуть нам нарешті ту Камчатку.
(а потім Зеля прокидається та потужно скиглить про напад зі сторони Припідстров.я). тьху. ясно що в новині все добре, проте Зеля обіцяв інше. А не уколи в мізинець мамонту. А те що моосквічі закричать про оголошення миру, прямо до путіна, от на коліна стануть на мосту Нємцова, і ***** зразу розірве валізу нестерпним натиском страху.
30.05.2026 12:28 Ответить
Отлично работают Мадьяр и его хлопци ракеты ждём, при чём ждать уже поднадоело, свисту много а толку пока мало...
30.05.2026 12:33 Ответить
От що означає не паркетний генерал!Так тримати!
30.05.2026 12:40 Ответить
Прекрасною російською мовою - e*бать, с#ка, нах!й. Я проста в а^уе.
31.05.2026 01:15 Ответить
 
 