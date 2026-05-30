Поражены танкер теневого флота РФ и нефтебазы в Таганроге и Крыму, - Мадяр. ВИДЕО
В ночь на субботу, 30 мая 2026 года, Силы беспилотных систем нанесли удар по танкеру теневого флота РФ и нефтебазам в Таганроге (Ростовская область Российской Федерации) и Феодосии (оккупированный Крым).
Об этом сообщил в Telegram-канале командующий СБС ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди, информирует Цензор.НЕТ.
Новые подробности
По его словам, ночь на 30 мая была напряженной.
"Свободолюбивая Украинская Птица СБС отработала в течение ночи 23 военных цели и объекта в оперативной глубине противника. "Нефтянка" не стала исключением. Нефтяное разнообразие целей, кроме "Искандера" и двух самолетов Ту-142, сегодня таково:
- Нефтяной танкер теневого флота, нефтебаза Таганрог, РФ
- Нефтебаза "Курганнефтепродукт", г. Таганрог, Ростовская обл.
- Морской нефтяной терминал, г. Феодосия, АР Крым", - уточнил Мадяр.
Щось не чутно від кацапів -"нам еті санкциі толька на пользу" - лише виття з Болот лунає.
Так що забуваємо за Шулерманна і радіємо новим бідканням лаптів про незламну потужність нашого династичного Королька, ура товариші, бросаємо кеди вгору і дивимось за їх польотом, заодне і зволожимо рожі від незламної бошої роси. Трильйони дронів ховаючись в мільярдах дерев не залишать жодного шансу партньорам(як їх Подоляк називає), і вони одразу оголосять потужний мир, знищать путіна та віддадуть нам нарешті ту Камчатку.
(а потім Зеля прокидається та потужно скиглить про напад зі сторони Припідстров.я). тьху. ясно що в новині все добре, проте Зеля обіцяв інше. А не уколи в мізинець мамонту. А те що моосквічі закричать про оголошення миру, прямо до путіна, от на коліна стануть на мосту Нємцова, і ***** зразу розірве валізу нестерпним натиском страху.