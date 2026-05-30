Поражены танкер теневого флота РФ и нефтебазы в Таганроге и Крыму, - Мадяр. ВИДЕО

В ночь на субботу, 30 мая 2026 года, Силы беспилотных систем нанесли удар по танкеру теневого флота РФ и нефтебазам в Таганроге (Ростовская область Российской Федерации) и Феодосии (оккупированный Крым).

Об этом сообщил в Telegram-канале командующий СБС ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди, информирует Цензор.НЕТ.

Новые подробности

По его словам, ночь на 30 мая была напряженной.

"Свободолюбивая Украинская Птица СБС отработала в течение ночи 23 военных цели и объекта в оперативной глубине противника. "Нефтянка" не стала исключением. Нефтяное разнообразие целей, кроме "Искандера" и двух самолетов Ту-142, сегодня таково:

Нефтяной танкер теневого флота, нефтебаза Таганрог, РФ

Нефтебаза "Курганнефтепродукт", г. Таганрог, Ростовская обл.

Морской нефтяной терминал, г. Феодосия, АР Крым", - уточнил Мадяр.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что ночью 30 мая российский город Таганрог подвергся массированной атаке беспилотников. На территории порта возникли пожары.

Впоследствии стало известно, что силы беспилотников ВСУ поразили "Искандер" и самолеты Ту-142 под Таганрогом.

