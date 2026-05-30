Силы беспилотников ВСУ поразили "Искандер" и самолеты Ту-142 под Таганрогом. ВИДЕО

В ночь на 30 мая подразделения Сил беспилотных систем ВСУ (СБС) заявили о поражении военных целей на территории российского города Таганрог. Среди них — оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" и два самолета Ту-142.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди.

Он отметил, что удар был нанесен по военным объектам в районе Таганрога, в частности на территории и вблизи военного аэродрома.

"Визит вежливости в Таганрог осуществили Птахи 1 ОЦ СБС. Результат не ограничился перечнем вышеизложенных целей — в воде тоже прикуривало гут. Видео позже.

При координации вновь созданного Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем", — отметил Бровди.

Было уничтожено:

оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер";

два дальних противолодочных самолета Ту-142.

Командующий СБС ВСУ заявил, что комплекс "Искандер" был поражен на пусковой позиции вблизи Таганрога. Также отмечается, что удар по самолетам Ту-142 был нанесен на военном аэродроме.

Что известно о пораженной технике

Ту-142 — это дальний противолодочный самолет, созданный на базе стратегического бомбардировщика Ту-95 и предназначенный для патрулирования морских зон и борьбы с подводными лодками.

ОТРК "Искандер" — российский оперативно-тактический ракетный комплекс, предназначенный для запуска ракет класса "земля–земля".

Что предшествовало?

Ночью 30 мая российский город Таганрог подвергся массированной атаке беспилотников. На территории порта возникли пожары.

