Силы беспилотников ВСУ поразили "Искандер" и самолеты Ту-142 под Таганрогом. ВИДЕО

В ночь на 30 мая подразделения Сил беспилотных систем ВСУ (СБС) заявили о поражении военных целей на территории российского города Таганрог. Среди них — оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" и два самолета Ту-142.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди.

Он отметил, что удар был нанесен по военным объектам в районе Таганрога, в частности на территории и вблизи военного аэродрома.

"Визит вежливости в Таганрог осуществили Птахи 1 ОЦ СБС. Результат не ограничился перечнем вышеизложенных целей — в воде тоже прикуривало гут. Видео позже.

При координации вновь созданного Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем", — отметил Бровди.

Было уничтожено:

  • оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер";
  • два дальних противолодочных самолета Ту-142.

Командующий СБС ВСУ заявил, что комплекс "Искандер" был поражен на пусковой позиции вблизи Таганрога. Также отмечается, что удар по самолетам Ту-142 был нанесен на военном аэродроме.

Что известно о пораженной технике

Ту-142 — это дальний противолодочный самолет, созданный на базе стратегического бомбардировщика Ту-95 и предназначенный для патрулирования морских зон и борьбы с подводными лодками.

ОТРК "Искандер" — российский оперативно-тактический ракетный комплекс, предназначенный для запуска ракет класса "земля–земля".

Что предшествовало?

Ночью 30 мая российский город Таганрог подвергся массированной атаке беспилотников. На территории порта возникли пожары.

+35
Чудово
знищені літаки це завжди приємно
30.05.2026 10:36 Ответить
+27
Дуже жирні цілі! Ту-142 більше не роблять. А Іскандери не так часто виносять
30.05.2026 10:42 Ответить
+26
Установка Іскандера це також хороша ціль, їх довго виготовляти.
30.05.2026 10:43 Ответить
на літаки треба було Панцирі ставить
30.05.2026 10:35 Ответить
Дуже правильна тактика- тактика масованих нальотів, удар кулаком , а не розтопиреними пальцями. Добре, що силами СБС командує розумна людина- Роберт Бровді.
30.05.2026 12:25 Ответить
Это противолодочные самолеты. И от них с современными подлодками толку ноль. Потому и стояли без защиты - скорее как музейные экспонаты. От их уничтожения ни тепло ни холодно - чисто медийная картинка.
30.05.2026 12:57 Ответить
..так так...Ви як завжди **праві*))) Які дурні кацапи.... Тримають полк Ту-142 на Далекому Сході... полк під Вологдою..та ще й окрему ескадрилію на півночі рашки. Поцікався..що таке Ту-142МК-3... щоб не писати наступного разу відверту дитячу маячню..... Чи вже носій протичовнових ракет з новітньою системою відслідковування такий вже непотріб? Як раз ТАРЗ і модифікує кацапсячі А-50 та Ту-142.... Тому вони там і стояли...)))) І для підвищення Вашої ерудиції... Ту-142МК...единий комплекс дального відстеження підводних човнів... Є ще Іл-38...але то тактичного рівня літак.
30.05.2026 13:16 Ответить
З дивану забугра явно краще видно ніж військовим які перед тим як атакувати вивчають ціль.
«створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95» - наприклад можуть брати деталі для Ту-95, ресурс яких закінчується або переобладнати під інші цілі.
30.05.2026 15:22 Ответить
Щось кацапи припинили літаки шинами обкладати
30.05.2026 10:40 Ответить
соломою треба
30.05.2026 10:42 Ответить
Бо після прильоту по такому "укриттю" місцеві починають волати ,що горить нафтосховище..))
30.05.2026 10:52 Ответить
два Іскандери(фото)
30.05.2026 10:41 Ответить
Ех, протичовнові літаки.... А я думав, що це та гидота, з якої ракетами пуляють...

Ну ОК. Все одно круто. Ну а іскандер підсмажений, то взагалі супер
30.05.2026 10:42 Ответить
"Ех, протичовнові літаки..." США та НАТО мають бути дуже задоволені та подякувати ЗСУ.
30.05.2026 11:10 Ответить
Дякуємо нашому президенту Вові!
30.05.2026 10:43 Ответить
Слава "Династії"!...
30.05.2026 10:53 Ответить
І таки да.
Ось нам доводять що якщо би не було корупції - то і не було б безпілотників з фаєрпоінт і не було б фламінгів. П'ять штук.
Так що не звертайте уваги що десь хтось щось вкрав - головне - результат.
30.05.2026 10:59 Ответить
Там ще таких є-як курів не різаних..Треба уточнювати який ваш-R1 ?
30.05.2026 10:54 Ответить
Дуже гарно. Надіюсь скоро і до моцкви ці БПЛА доберуться. Там дуже багато жирних цілей, літаків, аеропортів, ПВО і моцковської иліти. Рашисти ще благати нас будуть щоб забрали крим назад і репарації тільки б відчепилися
30.05.2026 10:47 Ответить
"Велич" немитої впевнено котиться по пNзді.
30.05.2026 10:50 Ответить
Вдало залетіли....
30.05.2026 10:55 Ответить
Доброї ночи ми з України!
Хтось дуже хотів "движухі", ми до вас.
30.05.2026 11:02 Ответить
Чудова новина ! хотілося що б вони потрапили в завтрішній звіт Ген .штабу.
30.05.2026 11:04 Ответить
30.05.2026 11:04 Ответить
Неплохой улов... Так держать.
30.05.2026 11:07 Ответить
дайте ссылку на музыку
30.05.2026 11:19 Ответить
https://fex.net/uk/s/mrobvma
https://fex.net/uk/s/tkovb4d

Перше посилання - трек з цього відео. Друге - з цього
30.05.2026 12:59 Ответить
дуже дякую!
30.05.2026 20:50 Ответить
Сломали Эспандер! Тушки vs лодки - 0:2 в пользу лодок!
30.05.2026 12:08 Ответить
Оце крутяк!
30.05.2026 12:54 Ответить
музончик топ
31.05.2026 09:43 Ответить
 
 