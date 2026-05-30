Силы беспилотников ВСУ поразили "Искандер" и самолеты Ту-142 под Таганрогом. ВИДЕО
В ночь на 30 мая подразделения Сил беспилотных систем ВСУ (СБС) заявили о поражении военных целей на территории российского города Таганрог. Среди них — оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" и два самолета Ту-142.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди.
Он отметил, что удар был нанесен по военным объектам в районе Таганрога, в частности на территории и вблизи военного аэродрома.
"Визит вежливости в Таганрог осуществили Птахи 1 ОЦ СБС. Результат не ограничился перечнем вышеизложенных целей — в воде тоже прикуривало гут. Видео позже.
При координации вновь созданного Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем", — отметил Бровди.
Было уничтожено:
- оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер";
- два дальних противолодочных самолета Ту-142.
Командующий СБС ВСУ заявил, что комплекс "Искандер" был поражен на пусковой позиции вблизи Таганрога. Также отмечается, что удар по самолетам Ту-142 был нанесен на военном аэродроме.
Что известно о пораженной технике
Ту-142 — это дальний противолодочный самолет, созданный на базе стратегического бомбардировщика Ту-95 и предназначенный для патрулирования морских зон и борьбы с подводными лодками.
ОТРК "Искандер" — российский оперативно-тактический ракетный комплекс, предназначенный для запуска ракет класса "земля–земля".
Что предшествовало?
Ночью 30 мая российский город Таганрог подвергся массированной атаке беспилотников. На территории порта возникли пожары.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
знищені літаки це завжди приємно
«створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95» - наприклад можуть брати деталі для Ту-95, ресурс яких закінчується або переобладнати під інші цілі.
Ну ОК. Все одно круто. Ну а іскандер підсмажений, то взагалі супер
Ось нам доводять що якщо би не було корупції - то і не було б безпілотників з фаєрпоінт і не було б фламінгів. П'ять штук.
Так що не звертайте уваги що десь хтось щось вкрав - головне - результат.
Хтось дуже хотів "движухі", ми до вас.
https://fex.net/uk/s/tkovb4d
Перше посилання - трек з цього відео. Друге - з цього