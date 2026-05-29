ССО поразили два ЗРК "Тор-М2" на Запорожье — под ударом ключевая логистика РФ. ВИДЕО
Подразделения Middle-strike ССО поразили два зенитных ракетных комплекса "Тор-М2".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ССО.
Возле оккупированного Бердянска
В один из них беспилотники ССО попали, когда его тягач перевозил по трассе М-14 возле оккупированного Бердянска в Запорожской области в ночь на 29 мая.
Противник использует трассу М-14 как сухопутный коридор из России в Крым по маршруту Таганрог-Джанкой через юг оккупированных Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Село Бердянское находится между Мариуполем и Бердянском, более чем в 150 км от линии боевого столкновения.
Недалеко от оккупированного Мелитополя
Второй ЗРК "Тор-М2" был поражен ранее недалеко от оккупированного Мелитополя.
ЗРК "Тор-М2" с боекомплектом до 16 ракет прикрывает вражеские подразделения и военные объекты на оккупированных территориях Украины. Как система противовоздушной и противоракетной обороны малой дальности, "Тор-М2" способен сбивать самолеты тактической авиации, вертолеты, дроны и крылатые ракеты.
"ССО продолжают держать под огневым контролем эту ключевую логистическую артерию противника и систематически уничтожают вражескую военную технику и личный состав, движущиеся по трассе М-14", — добавили в пресс-службе.
