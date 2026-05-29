ССО уразили два ЗРК "Тор-М2" на Запоріжжі — під ударом ключова логістика РФ. ВIДЕО

Підрозділи Middle-strike ССО уразили два зенітні ракетні комплекси Тор–М2.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ССО.

Біля окупованого Бердянського

В один з них безпілотники ССО поцілили, коли його тягачем перевозили трасою М-14 біля окупованого Бердянського на Запоріжжі у ніч проти 29 травня.



Противник використовує трасу М-14 як сухопутний коридор з росії до Криму маршрутом Таганрог-Джанкой півднем окупованих Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. Село Бердянське стоїть між Маріуполем та Бердянськом за понад 150 км від лінії бойового зіткнення.

Неподалік окупованого Мелітополя

Другий ЗРК Тор-М2 уражено раніше неподалік окупованого Мелітополя.



ЗРК Тор-М2 з боєкомплектом до 16 ракет прикриває ворожі підрозділи та військові об’єкти на окупованих територіях України. Як система протиповітряної та протиракетної оборони малої дальності Тор-М2 здатний збивати літаки тактичної авіації, гелікоптери, дрони та крилаті ракети.

"ССО продовжують тримати під вогневим контролем цю ключову логістичну артерію противника та систематично знищують ворожу військову техніку й особовий склад, що рухаються трасою М-14", - додали у пресслужбі.