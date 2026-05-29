ЗСУ мають успіхи на Олександрівському напрямку, ворог втратив щонайменше 46 км², - DeepState
Аналітичний проєкт DeepState підтвердив інформацію Генерального штабу ЗСУ про успіхи українських військових на Олександрівському напрямку. Сили оборони звільнили територію поблизу Новоселівки на Дніпропетровщині.
Про це повідомили аналітики проєкту, інформує Цензор.НЕТ.
Звільнення територій
Так, ЗСУ звільнили на Дніпропетровщині територію поблизу Новоселівки поруч із адмінмежею з Донеччиною. Українські військові також проводять зачистки від ворога поблизу Вороного, Січневого, Піддубного, Товстого, Новохатського та Зеленого Гаю.
У DeepState додали, що внаслідок дій Сил оборони російська армія втратила щонайменше 46 квадратних кілометрів території.
Що передувало?
- Нагадаємо, у кінці березня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив, що на Олександрівському напрямку триває контрнаступальна операція, і станом на 9 березня українські військові відновили контроль над 400 кв. км території.
- Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з військовими 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького, яка тримає оборону на Олександрівському напрямку.
Весь результат цих 9 на 5 км фактично одне село, необхідно оцінювати на кількості втрат який понесли ми при визволенні, на Курщині колись також гарно починали, але потім стільки підрозділів там загубили, що в результаті втратили багато іншої території, тому що не було чим обороняти.
Якщо так воювати як на Курщині, то орки так чи інакше прийдуть, тому що в них людей більше, проста математика.