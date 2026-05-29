ЗСУ мають успіхи на Олександрівському напрямку, ворог втратив щонайменше 46 км², - DeepState

Фото: Мапа DeepState

Аналітичний проєкт DeepState підтвердив інформацію Генерального штабу ЗСУ про успіхи українських військових на Олександрівському напрямку. Сили оборони звільнили територію поблизу Новоселівки на Дніпропетровщині.

Про це повідомили аналітики проєкту, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Звільнення територій

Так, ЗСУ звільнили на Дніпропетровщині територію поблизу Новоселівки поруч із адмінмежею з Донеччиною. Українські військові також проводять зачистки від ворога поблизу Вороного, Січневого, Піддубного, Товстого, Новохатського та Зеленого Гаю.

У DeepState додали, що внаслідок дій Сил оборони російська армія втратила щонайменше 46 квадратних кілометрів території.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Інформація про окупацію РФ Воздвижівки на Запоріжжі не відповідає дійсності, - DeepState. ВIДЕО

Що передувало?

Нагадаємо, у кінці березня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив, що на Олександрівському напрямку триває контрнаступальна операція, і станом на 9 березня українські військові відновили контроль над 400 кв. км території.

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з військовими 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького, яка тримає оборону на Олександрівському напрямку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог знизив штурмову активність на Олександрівському напрямку, - 141 ОМБр