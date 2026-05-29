УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12800 відвідувачів онлайн
Новини Оновлення мапи DeepState Бої на Олександрівському напрямку
2 213 13

ЗСУ мають успіхи на Олександрівському напрямку, ворог втратив щонайменше 46 км², - DeepState

Просування Сил оборони на Олександрівському напрямку
Фото: Мапа DeepState

Аналітичний проєкт DeepState підтвердив інформацію Генерального штабу ЗСУ про успіхи українських військових на Олександрівському напрямку. Сили оборони звільнили територію поблизу Новоселівки на Дніпропетровщині.

Про це повідомили аналітики проєкту, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Звільнення територій

Так, ЗСУ звільнили на Дніпропетровщині територію поблизу Новоселівки поруч із адмінмежею з Донеччиною. Українські військові також проводять зачистки від ворога поблизу Вороного, Січневого, Піддубного, Товстого, Новохатського та Зеленого Гаю.

У DeepState додали, що внаслідок дій Сил оборони російська армія втратила щонайменше 46 квадратних кілометрів території.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Інформація про окупацію РФ Воздвижівки на Запоріжжі не відповідає дійсності, - DeepState. ВIДЕО

Що передувало?

  • Нагадаємо, у кінці березня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив, що на Олександрівському напрямку триває контрнаступальна операція, і станом на 9 березня українські військові відновили контроль над 400 кв. км території.
  • Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з військовими 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького, яка тримає оборону на Олександрівському напрямку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог знизив штурмову активність на Олександрівському напрямку, - 141 ОМБр

Автор: 

Запорізька область (4914) Донецька область (11240) бойові дії (5891) контрнаступ (440) Дніпропетровська область (5064) DeepState (545)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Зараз набігуть підсвинки кацапчики і почнуть скиглити, що це все фігня, що треба здаватися і що всё пропало.
показати весь коментар
29.05.2026 16:39 Відповісти
+3
Слава ЗСУ !!!
показати весь коментар
29.05.2026 17:20 Відповісти
+2
Ще один патріот в екзилі ,так не сиди в Німеччині а повертайся мобілізуйся і воюй.хто тобі недає.
показати весь коментар
29.05.2026 17:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ні х..я собі просування!
показати весь коментар
29.05.2026 16:35 Відповісти
Зараз набігуть підсвинки кацапчики і почнуть скиглити, що це все фігня, що треба здаватися і що всё пропало.
показати весь коментар
29.05.2026 16:39 Відповісти
Ще один патріот в екзилі ,так не сиди в Німеччині а повертайся мобілізуйся і воюй.хто тобі недає.
показати весь коментар
29.05.2026 17:09 Відповісти
Що ви, що ви. Такий же зрадойоб як і ви. Все пропало, зелений все вкрав, ткц людожери. Так краще?
показати весь коментар
29.05.2026 17:18 Відповісти
Ти краще заткни свою пельку ,втік до Німеччини .сиди там і не гавчи і без тебе розберемось ,хто з нас зрадойоб - я -той хто залишився в Україні ,чи ти - той що втік до Німеччини.
показати весь коментар
29.05.2026 17:24 Відповісти
Ви молодєц. Тримайтеся, вбивайте русню, бо для тих хто залишився в Україні, немає нічого кращого, ніж дохла русня.
показати весь коментар
29.05.2026 17:32 Відповісти
не переймайтеся окопним патіотам. відкрию секрет, це шароварне само під купленою бронькою. у солдата з передової часу не те що на пости, на читання говно-ресурсів можливостей і бажання немає
показати весь коментар
29.05.2026 17:43 Відповісти
Коли в Україну повернешся, а сховався під спідницею в Німеччині і гавкаєш звідти?

Весь результат цих 9 на 5 км фактично одне село, необхідно оцінювати на кількості втрат який понесли ми при визволенні, на Курщині колись також гарно починали, але потім стільки підрозділів там загубили, що в результаті втратили багато іншої території, тому що не було чим обороняти.
показати весь коментар
29.05.2026 17:26 Відповісти
Звичайно ви праві. Треба здаватися. Доставайте будьоновку. Власть больше нє міняєтся.
показати весь коментар
29.05.2026 17:30 Відповісти
Ти не маєш взагалі морального права щось розповідати комусь що робити, тому що втік за кордон і покинув країну в складний час.
показати весь коментар
29.05.2026 17:38 Відповісти
Ну звичайно, тільки ви можете срати і скиглити на цензорі. Це привілеї тих, хто залишився в Україні і чекає на парашу.
показати весь коментар
29.05.2026 17:44 Відповісти
Сикун ти і з німеччини втічеш коли там запахне жареним.

Якщо так воювати як на Курщині, то орки так чи інакше прийдуть, тому що в них людей більше, проста математика.
показати весь коментар
29.05.2026 18:32 Відповісти
Слава ЗСУ !!!
показати весь коментар
29.05.2026 17:20 Відповісти
 
 