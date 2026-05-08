Ворог знизив штурмову активність на Олександрівському напрямку, - 141 ОМБр

На Олександрівському напрямку спостерігається тимчасове зменшення активності російських штурмових дій після періоду значного загострення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів т.в.о. начальника рекрутингу 141-ї окремої механізованої бригади Антон Шеремок.

За його словами, ще нещодавно підрозділи бригади щоденно відбивали по 5–6 хвиль атак, а російські сили намагалися постійно проривати українську оборону.

Ситуація залишається нестабільною

Серед факторів, що могли вплинути на зниження штурмової активності противника, військовий назвав проблеми зі зв’язком у російських підрозділів.

Зокрема, окупанти продовжують відчувати наслідки відключення терміналів Starlink.

За словами Шеремка, російські сили змушені використовувати альтернативні засоби зв’язку, зокрема рації та старі супутникові системи, однак це значно знижує оперативність управління:

"Вони втратили перевагу у швидкості прийняття рішень, яку давав Starlink".

Без стабільного швидкісного зв’язку координація великої кількості штурмових груп для російських військ стала складнішою, що, ймовірно, і вплинуло на зменшення інтенсивності атак упродовж останніх днів.

У бригаді наголошують, що ситуація на напрямку залишається нестабільною, а інтенсивність бойових дій може знову зрости.

