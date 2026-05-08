Враг снизил штурмовую активность на Александровском направлении, - 141 ОМБр
На Александровском направлении отмечается временное снижение активности российских штурмовых действий после периода значительного обострения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал и.о. начальника рекрутинга 141-й отдельной механизированной бригады Антон Шеремок.
По его словам, еще недавно подразделения бригады ежедневно отражали по 5–6 волн атак, а российские силы пытались постоянно прорывать украинскую оборону.
Ситуация остается нестабильной
Среди факторов, которые могли повлиять на снижение штурмовой активности противника, военный назвал проблемы со связью у российских подразделений.
В частности, оккупанты продолжают ощущать последствия отключения терминалов Starlink.
По словам Шеремка, российские силы вынуждены использовать альтернативные средства связи, в частности рации и старые спутниковые системы, однако это значительно снижает оперативность управления:
"Они потеряли преимущество в скорости принятия решений, которое давал Starlink".
Без стабильной скоростной связи координация большого количества штурмовых групп для российских войск стала сложнее, что, вероятно, и повлияло на снижение интенсивности атак в течение последних дней.
В бригаде отмечают, что ситуация на направлении остается нестабильной, а интенсивность боевых действий может снова возрасти.
