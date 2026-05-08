Враг снизил штурмовую активность на Александровском направлении, - 141 ОМБр

На Александровском направлении отмечается временное снижение активности российских штурмовых действий после периода значительного обострения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал и.о. начальника рекрутинга 141-й отдельной механизированной бригады Антон Шеремок.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, еще недавно подразделения бригады ежедневно отражали по 5–6 волн атак, а российские силы пытались постоянно прорывать украинскую оборону.

Ситуация остается нестабильной

Среди факторов, которые могли повлиять на снижение штурмовой активности противника, военный назвал проблемы со связью у российских подразделений.

В частности, оккупанты продолжают ощущать последствия отключения терминалов Starlink.

По словам Шеремка, российские силы вынуждены использовать альтернативные средства связи, в частности рации и старые спутниковые системы, однако это значительно снижает оперативность управления:

"Они потеряли преимущество в скорости принятия решений, которое давал Starlink".

Без стабильной скоростной связи координация большого количества штурмовых групп для российских войск стала сложнее, что, вероятно, и повлияло на снижение интенсивности атак в течение последних дней.

В бригаде отмечают, что ситуация на направлении остается нестабильной, а интенсивность боевых действий может снова возрасти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ применяет мотоциклы и багги для штурмов на Александровском направлении, — Силы обороны юга