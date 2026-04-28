РФ применяет мотоциклы и багги для штурмов на Александровском направлении, - Силы обороны юга

Враг использует мотоциклы, багги и легкую технику для штурмов на Александровском направлении. Все небольшие группы уничтожаются украинскими силами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, сейчас небольшие группы врага пытаются проникнуть в Великомихайловский лес - это немалый лесной массив в Днепропетровской области.

Именно там враг пытается захватить какой-то плацдарм, чтобы оттуда продолжать свои штурмовые действия в направлении Покровского, а также в направлении других населенных пунктов Днепропетровской области. Однако все эти группы штурмовиков уничтожаются.

"В большинстве случаев, это двойки, тройки, четверки. Было несколько попыток организации таких мотоштурмов. С применением мотоциклов, квадроциклов, легкой автомобильной техники, которую они переоборудуют под такие багги. Или, например, даже был случай, когда автобусу просто срезали верх. Пытались на нем везти десант", - отметил представитель Сил обороны Юга Украины.

Что предшествовало?

По данным Генштаба, на Александровском направлении за прошедшие сутки противник атаковал шесть раз в районах населенных пунктов Александроград, Новогригоровка и в сторону Вербового, Егоровки.

