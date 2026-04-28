РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13310 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Покровском направлении
399 1

За сутки 226 боевых столкновений: самое горячее направление - Покровское, - Генштаб

За прошедшие сутки российские захватчики усилили атаки на различных направлениях фронта. Всего зафиксировано 226 боевых столкновений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес 76 авиационных ударов, сбросив 247 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6251 дрон-камикадзе и осуществил 2283 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 34 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов:

  • в Днепропетровской области – Покровское, Лесное, Новоселовка и Гавриловка;
  • в Запорожской области от авиаударов пострадали Рождественка, Верхняя Терса, Широкое, Свобода, Долинка, Ровное, Новоселовка, Любицкое, Червоная Криница, Одаровка, Запорожец и Новоалександровка.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес три авиаудара с применением пяти КАБ, осуществил 58 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник 18 раз атаковал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Старицы и в сторону Терновой, Охримовки, Бочкового, Нововасильевки, Колодезного.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в районах Новоосиново, Кондрашовки и в сторону Купянска, Кившаровки.

На Лиманском направлении противник 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Дробышево, Лиман и Шейковка.

На Славянском направлении противник проводил штурмовые действия в районе Закитного и в сторону Рай-Александровки, Кривой Луки, Озерного.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в сторону Никифоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Плещиевка, Иванополье и в сторону населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка, Вольное и Новопавловка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовых действия агрессора в сторону населенных пунктов Белицкое, Затишок, Новое Шахово, Дорожное, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Шевченко, Гришино, Васильевка, Муравка, Молодецкое, Новоподгородное, Новопавловка, Новый Донбасс, Покровск, Удачное и Сергеевка.

На Александровском направлении противник атаковал шесть раз в районах населенных пунктов Александроград, Новогригоровка и в сторону Вербового, Егоровки.

На Гуляйпольском направлении произошло 26 атак оккупантов в районах Доброполья, Прилук, Еленоконстантиновки, Зализнычного, Святопетровки, Мирного, Цветкового, Чаривного и Гуляйпольского.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Степового.

На Приднепровском направлении противник совершил четыре попытки продвинуться в сторону Антоновского моста и о. Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по четырем районам сосредоточения живой силы противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также уничтожено 16 боевых бронированных машин, 34 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, 1039 беспилотных летательных аппаратов, 276 единиц автомобильной и пять единиц специальной техники врага.

Автор: 

Генштаб ВС (7947) боевые действия (5950) война в Украине (8127)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
@ "На Гуляйпільському напрямку тривають бої у напрямку Тернуватого та Гуляйпільського.

У районі Костянтинівки ворог посилив тиск на околиці міста, завдаючи по житловій забудові ударів авіацією та артилерією.

Лиманський напрямок:
Противник заявляє про взяття Озерного під свій контроль, публікуючи кадри із прапорами у центральній та західній частинах селища.
Згідно з оперативною інформацією, бої в населеному пункті продовжуються, російські підрозділи зберігають присутність на кількох позиціях.

На Куп'янському напрямку противник після штурмових дій просунувся в лісовому масиві на захід від Синьківки та в районі Петропавлівки, прагнучи створити плацдарм для наступу на східну частину Куп'янська. Зіткнення тривають у районах Курилівки, Петропавлівки та лісового масиву.
Також фіксується інфільтрація малих груп у напрямку Куп'янська-Вузлового."
показать весь комментарий
28.04.2026 08:34 Ответить
 
 