За сутки 226 боевых столкновений: самое горячее направление - Покровское, - Генштаб

За прошедшие сутки российские захватчики усилили атаки на различных направлениях фронта. Всего зафиксировано 226 боевых столкновений.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес 76 авиационных ударов, сбросив 247 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6251 дрон-камикадзе и осуществил 2283 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 34 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов:

в Днепропетровской области – Покровское, Лесное, Новоселовка и Гавриловка;

в Запорожской области от авиаударов пострадали Рождественка, Верхняя Терса, Широкое, Свобода, Долинка, Ровное, Новоселовка, Любицкое, Червоная Криница, Одаровка, Запорожец и Новоалександровка.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес три авиаудара с применением пяти КАБ, осуществил 58 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник 18 раз атаковал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Старицы и в сторону Терновой, Охримовки, Бочкового, Нововасильевки, Колодезного.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в районах Новоосиново, Кондрашовки и в сторону Купянска, Кившаровки.

На Лиманском направлении противник 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Дробышево, Лиман и Шейковка.

На Славянском направлении противник проводил штурмовые действия в районе Закитного и в сторону Рай-Александровки, Кривой Луки, Озерного.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в сторону Никифоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Плещиевка, Иванополье и в сторону населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка, Вольное и Новопавловка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовых действия агрессора в сторону населенных пунктов Белицкое, Затишок, Новое Шахово, Дорожное, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Шевченко, Гришино, Васильевка, Муравка, Молодецкое, Новоподгородное, Новопавловка, Новый Донбасс, Покровск, Удачное и Сергеевка.

На Александровском направлении противник атаковал шесть раз в районах населенных пунктов Александроград, Новогригоровка и в сторону Вербового, Егоровки.

На Гуляйпольском направлении произошло 26 атак оккупантов в районах Доброполья, Прилук, Еленоконстантиновки, Зализнычного, Святопетровки, Мирного, Цветкового, Чаривного и Гуляйпольского.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Степового.

На Приднепровском направлении противник совершил четыре попытки продвинуться в сторону Антоновского моста и о. Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по четырем районам сосредоточения живой силы противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также уничтожено 16 боевых бронированных машин, 34 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, 1039 беспилотных летательных аппаратов, 276 единиц автомобильной и пять единиц специальной техники врага.

