Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 327 640 человек (+810 за сутки), 11 892 танка, 40 771 артиллерийская система, 24 483 ББТ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 327 640 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 327 640 (+1 180) человек
- танков – 11 892 (+0) шт.
- боевых бронированных машин – 24 483 (+16) шт.
- артиллерийских систем / artillery systems – 40 771 (+34) шт.
- РСЗО – 1 755 (+2) шт.
- средства ПВО – 1 354 (+0) шт.
- самолетов – 435 (+0) шт.
- вертолетов – 350 (+0) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 260 258 (+1 039) шт.
- крылатые ракеты – 4 579 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 91 986 (+276) шт.
- специальная техника – 4 141 (+5) ед.
333!!! одиниці знищеної техніки та 1180! чумардосів за день.
Логістика, спецтехніка та броня супер, але без танчиків, арта норм.
БПЛА перевалилаи за 260 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 327 000 це більше ніж все населення Володимирської області.