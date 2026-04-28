Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 327 640 человек (+810 за сутки), 11 892 танка, 40 771 артиллерийская система, 24 483 ББТ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 327 640 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 327 640 (+1 180) человек
  • танков – 11 892 (+0) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 483 (+16) шт.
  • артиллерийских систем / artillery systems – 40 771 (+34) шт.
  • РСЗО – 1 755 (+2) шт.
  • средства ПВО – 1 354 (+0) шт.
  • самолетов – 435 (+0) шт.
  • вертолетов – 350 (+0) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 260 258 (+1 039) шт.
  • крылатые ракеты – 4 579 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 91 986 (+276) шт.
  • специальная техника – 4 141 (+5) ед.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минус 9 квадроциклов и 10 рашистов на Волчанском направлении: боевая работа дроноров 57-й бригады. ВИДЕО

Потери врага 27 апреля

Топ комментарии
+19
Минув 4451 день москальсько-української війни.
333!!! одиниці знищеної техніки та 1180! чумардосів за день.
Логістика, спецтехніка та броня супер, але без танчиків, арта норм.
БПЛА перевалилаи за 260 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 327 000 це більше ніж все населення Володимирської області.
28.04.2026 08:49 Ответить
+10
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
28.04.2026 08:06 Ответить
+8
У заголовку і в тексті різні цифри, редактор ще не похмелився.
28.04.2026 07:32 Ответить
"Шеф! Все прапало! Гипс снимают!"
Васю! Так, може, відразу здаться - як пропонував "Кац", у "Невловимих месниках"? Брак у *********** - це цілком допустимо, при масовому виробництві ***********, в умовах війни... До цих пір знаходять нерозірвані снаряди не те що ІІ Світової - а, навіть Першої... І у Франції, і у Бельгії, і у нас. Он, торік, у Молдові, на березі Дністра, вимило снаряд подібний... А я особисто, у 2021 році, гриби збираючи, знайшов у лісі, під Черніговом, гранату Ф-1, з проржавілим запалом...
А тут треба враховувать і діяльність засобів РЕБ... І ще не відомо, чиїх там дронів дронів більше - наших, чи кацапських... (Сказано було, професором Преображенським, у "Собачому серці" - "Не читайте, перед обедом, советских газет, чтоб не испортить пищеварение...") Чи ти саме сам і пишеш ці "савєцькі газети"? Тоді тебе можна зрозуміть...
28.04.2026 07:32 Ответить
Кац пропонував здатись у фільмі "на Дерибасівській хороша погода, на Брайтон-Біч знову йдуть дощі".
28.04.2026 09:38 Ответить
Та ну?!!! А, може, все-таки, в "Невловимих месниках"? Епізод у шинку...
28.04.2026 10:03 Ответить
Та ні !
28.04.2026 10:19 Ответить
Ну, що - "Та ні!"... Якщо так воно і є... Роль Каца грав Армен Джигарханян...
28.04.2026 10:22 Ответить
Армен Джигарханян у "Невловимих месниках" грав штабс-капітана Овєчкіна.
28.04.2026 11:09 Ответить
Овєчкіна він грав у "Нових пригодах невловимих"... Не плутай ПЕРШИЙ фільм, з його ПРОДОВЖЕННЯМ...
28.04.2026 11:11 Ответить
Сперечайся зі ШІ:
У фільмах про «невловимих» Армен Джигарханян зіграв роль білогвардійського контррозвідника - штабс-капітана Петра Сергійовича Овечкіна.
Википедия +1

Важливо зазначити, що актор з'являється не в першій частині трилогії («Невловимі месники»), а в двох наступних:

«Нові пригоди невловимих» (1968).«Корона Російської імперії, або Знову невловимі» (1971).
Wikipedia
Його персонаж запам'ятався глядачам як розумний, витончений і небезпечний противник головних героїв.
28.04.2026 11:21 Ответить
Ну так подивися ПЕРШУ частину... А потім лізь сперечаться...
28.04.2026 11:26 Ответить
Сперечайся зі ШІ!
Армен Джигарханян не грав у першому фільмі «Невловні месники» (1966).
Facebook

Він приєднався до акторського складу лише у другій частині трилогії - фільмі «Нові пригоди невловних» (1968), де виконав роль одного з головних антагоністів - штабс-капітана Петра Сергійовича Овечкіна. Цей персонаж згодом з'явився і в завершальній частині, «Корона Російської імперії, або Знову невловні».
Википедия +2

Бажаєте дізнатися більше про інших акторів першого фільму чи про долю персонажа Овечкіна в наступних частинах?
28.04.2026 11:44 Ответить
Уважніше треба читати новину. Там мова йшла про 2000 верифікованих журналістами кисчан.
28.04.2026 07:48 Ответить
Щось "малавата" "жмурів"... Одне з двох - або резерви вичерпались, і вони їх поповнюють - тому зменшили інтенсивність атак, або дійсно, вітрюгани, в останні дні, утруднили використання дронів...
28.04.2026 07:20 Ответить
саме так...https://earth.nullschool.net/ru/#current/wind/isobaric/1000hPa/orthographic=27.20,50.39,2687/loc=30.798,46.591 вітрюган тому дивись ББМ, логістику і ескаватори..ну і зменшення бпла відповідно
28.04.2026 08:31 Ответить
Якщо брати до уваги тільки цей рік - січень 31 170, лютий 26 090 (був би "повноцінним", а не 28 діб також було б під трицятку), березень 31 960, квітень на зараз 28 910 ще три доби, так що потенційно квітень може виявитись самим "врожайним", одне зрозуміло - Казань (1 330 000) буде в квітні.
28.04.2026 09:40 Ответить
- Калян! А сколько раз в месяц, ты "бухаешь"?
- В зависимасти ат месяца... Или 30, или 31 раз...
- А в феврале? Там же толька 28 дней!...
- А февраль у меня, месяц "разгрузочный"...

От і у нас лютий - "розгрузочний"...
28.04.2026 09:50 Ответить
- Бабусю ви такий живчик, та й виглядаєте гарно. Скільки вам років?
- У червні буде 89.
- Як вам це вдалося?
- Раз на рік я влаштовую стресовий алкогольний день.
- І скільки ви випиваєте в цей день?
- В цей день я не п'ю...
28.04.2026 10:02 Ответить
У заголовку і в тексті різні цифри, редактор ще не похмелився.
28.04.2026 07:32 Ответить
810 було вчора. Копі-пасте працює.
28.04.2026 09:02 Ответить
Неодноразово заявлялось про знищення двох ворожих десантних кораблів в Криму ,де вони ?
28.04.2026 07:47 Ответить
Вони не знищені, вони пошкоджені
28.04.2026 08:06 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
28.04.2026 08:06 Ответить
Бурління в раша-ЗМІ з приводу https://x.com/DimaKarpenkoUA/status/2043630624481710174?s=20 історії пілота дронів Клімова:

28.04.2026 08:19 Ответить
Ніде так не брешуть як під час війни - на виборах - після полювання - Бісмарк
28.04.2026 08:37 Ответить
Це все минуле.
Зараз брехня - норма життя - не парся зі своїм бісмарком.
28.04.2026 10:26 Ответить
Арта квітень на зараз 1 602, місячний рекорд 1 644 - так що, завтра чи післязавтра буде оновлення?
28.04.2026 09:45 Ответить
Ну динаміка втрат в них теж знижується.
28.04.2026 10:11 Ответить
 
 