Минус 9 квадроциклов и 10 рашистов на Волчанском направлении: боевая работа дронарей 57-й бригады. ВИДЕО

Пилоты БПЛА "Мурчики" 57-й отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко нанесли удар по колонне противника на квадроциклах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на Волчанском направлении было уничтожено 9 единиц техники и 10 рашистов.

Кадрами боевых действий бойцы поделились в своем Telegram-канале.

