Мінус 9 квадроциклів та 10 рашистів на Вовчанському напрямку: бойова робота дронарів 57-ї бригади. ВIДЕО

Пілоти ББпС "Мурчики" 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка уразили колону противника на квадроциклах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Вовчанському напрямку було знищено 9 одиниць техніки та 10 рашистів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Кадрами бойової роботи бійці поділилися у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники бригади "Гарт" відбили спроби прориву ворога на Харківщині та ліквідували 34 окупантів. ВIДЕО

Дивіться також: Бійці "АХІЛЛЕС" уразили РЛС "Каста-2Е" - ключовий елемент ППО рашистів у Бєлгородській області. ВIДЕО