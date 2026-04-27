Бійці "АХІЛЛЕС" уразили РЛС "Каста-2Е" - ключовий елемент ППО рашистів у Бєлгородській області. ВIДЕО
Екіпажі 429-ї бригади "АХІЛЛЕС" уразили російську радіолокаційну станцію "Каста-2Е" у населеному пункті Волотово Бєлгородської області, приблизно за 80 км від державного кордону України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ця РЛС є важливим елементом системи протиповітряної оборони противника.
Зазначається, що РЛС "Каста-2Е" здатна виявляти та супроводжувати до 200 цілей у радіусі до 150 км, зокрема повітряні об’єкти на наднизьких висотах.
Фактично система виконує функцію "очей" російської ППО, забезпечуючи раннє виявлення літаків, ракет і безпілотників, що робить її пріоритетною ціллю для ураження.
В урядовому кварталі, теж є група осіб, яка чекає на кастинг від Українців …. з 2019 року!!