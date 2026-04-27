Екіпаж "Рубін" 1020-го полку збив реактивний "Шахед" перехоплювачами STING. ВIДЕО

Оператори екіпажу "Рубін" 1020-го зенітного ракетного артилерійського полку перехопили та уразили російський "Шахед" із турбореактивним двигуном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ці ж військові нещодавно знищили 30 ворожих повітряних цілей за одну добу.

Згідно з даними OSINT-дослідження угруповання Andrew Perpetua, близько 70% таких реактивних цілей, перехоплених дронами, було збито саме перехоплювачами STING від "Диких шершнів".

Деталі про реактивний "Шахед"

Реактивний "Шахед" є одним із модернізованих ударних безпілотників, які використовує противник.

Дрон здатен нести до 50 кг вибухової речовини, що робить його небезпечним для критичної інфраструктури.

Також він може підійматися на висоту до 9000 метрів, що ускладнює його виявлення та перехоплення.

Крім того, дальність польоту такого безпілотника становить від 1000 до 2500 кілометрів.

