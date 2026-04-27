Экипаж "Рубін" 1020-го полка сбил реактивный "шахед" с помощью перехватчиков STING. ВИДЕО

Операторы экипажа "Рубін" 1020-го зенитно-ракетного артиллерийского полка перехватили и сбили российский "шахед" с турбореактивным двигателем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эти же военные недавно уничтожили 30 вражеских воздушных целей за сутки.

Согласно данным OSINT-исследования группировки Andrew Perpetua, около 70% таких реактивных целей, перехваченных дронами, было сбито именно перехватчиками STING от "Диких шершнів".

Подробности о реактивном "шахеде"

Реактивный "шахед" является одним из модернизированных ударных беспилотников, которые использует противник.

Дрон способен нести до 50 кг взрывчатого вещества, что делает его опасным для критической инфраструктуры.

Также он может подниматься на высоту до 9000 метров, что затрудняет его обнаружение и перехват.

Кроме того, дальность полета такого беспилотника составляет от 1000 до 2500 километров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дронари спецотряда "Крила ОМЕГИ" сбили 5 "шахедов" и "Герберу" во время ночной атаки на Одесскую область. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спецназовцы "Альфа" СБУ с помощью перехватчиков STING сбили 11 российских БПЛА "Шахед" и "Герберу". ВИДЕО