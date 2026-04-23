Экипаж "Фокстрот" за сутки сбил 28 "шахедов" и 2 "герберы" на сумму около $1 млн. ВИДЕО
Экипаж "Фокстрот" дивизиона "Паскуди" 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка уничтожил рекордное количество БПЛА противника за сутки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, военные применили дроны-перехватчики STING от "Диких шершнів" и уничтожили 28 российских "шахедов" и 2 "герберы".
В результате боевых действий сбито 30 беспилотников врага, а сумма ущерба противника за сутки составляет около $1 млн.
