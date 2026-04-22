Пилоты 115-й бригады сбили 10 российских БПЛА "Молния". ВИДЕО

Операторы дронов 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбили 10 российских БПЛА "Молния" во время боевых вылетов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты для поражения целей использовали дроны-перехватчики.

Отмечается, что впервые россияне использовали эти дроны в ноябре 2024 года.

Бойцы подчеркивают, что каждая сбитая единица в воздухе — это нейтрализованная угроза для позиций Сил обороны и мирных жителей.

Кадрами боевых действий военные поделились в своем Telegram-канале бригады.

