Пілоти 115-ї бригади збили 10 російських БпЛА "Молнія". ВIДЕО
Оператори дронів 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ збили 10 російських БпЛА "Молнія" під час бойових вильотів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти для ураження цілей використовували дрони-перехоплювачі.
Зазначається, що вперше росіяни використали ці дрони у листопаді 2024 року.
Бійці наголошують, що кожна збита одиниця у повітрі - це нейтралізована загроза для позицій Сил оборони та мирних мешканців.
Кадрами бойової роботи військові поділилися у своєму телеграм-каналі бригади.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль