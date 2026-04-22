Пілоти 115-ї бригади збили 10 російських БпЛА "Молнія". ВIДЕО

Оператори дронів 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ збили 10 російських БпЛА "Молнія" під час бойових вильотів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти для ураження цілей використовували дрони-перехоплювачі.

Зазначається, що вперше росіяни використали ці дрони у листопаді 2024 року.

Бійці наголошують, що кожна збита одиниця у повітрі - це нейтралізована загроза для позицій Сил оборони та мирних мешканців.

Кадрами бойової роботи військові поділилися у своєму телеграм-каналі бригади.

