Бійці 57-ї бригади уразили артилерією будівлі, в яких ховалися окупанти на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Українські артилеристи 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка завдали уражень по місцях дислокації живої сили противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, основними цілями для ударів стали будівлі, у яких переховувалися російські військові на Вовчанському напрямку.

За словами бійців, під час вогневої зачистки застосовується важка артилерія, яка дозволяє знищувати укриття разом із противником.

