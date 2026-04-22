Бійці 57-ї бригади уразили артилерією будівлі, в яких ховалися окупанти на Вовчанському напрямку. ВIДЕО
Українські артилеристи 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка завдали уражень по місцях дислокації живої сили противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, основними цілями для ударів стали будівлі, у яких переховувалися російські військові на Вовчанському напрямку.
За словами бійців, під час вогневої зачистки застосовується важка артилерія, яка дозволяє знищувати укриття разом із противником.
