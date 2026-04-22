Бойцы 57-й бригады поразили артиллерией здания, в которых прятались оккупанты на Волчанском направлении. ВИДЕО

Украинские артиллеристы 57-й отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко нанесли удары по местам дислокации живой силы противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, основными целями для ударов стали здания, в которых укрывались российские военные на Волчанском направлении.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам бойцов, во время огневой зачистки применяется тяжелая артиллерия, которая позволяет уничтожать укрытия вместе с противником.

армия РФ (22573) уничтожение (9632) артиллерия (721) 57 отдельная мотопехотная бригада (121) Волчанск (517) Харьковская область (2549) Чугуевский район (360)
В таких потрощених халабудах хіба шо від автоматної черги сховатися.... І то як повезе.
22.04.2026 23:21 Ответить
Так виглядають міста і села Херсонщини, які вздовж ріки Дніпро.
22.04.2026 23:22 Ответить
при забіганні у будівлю один хробак ще встиг наступити на лєпєсток або растяжку))
23.04.2026 12:39 Ответить
 
 