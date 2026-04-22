Бойцы 57-й бригады поразили артиллерией здания, в которых прятались оккупанты на Волчанском направлении. ВИДЕО

Украинские артиллеристы 57-й отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко нанесли удары по местам дислокации живой силы противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, основными целями для ударов стали здания, в которых укрывались российские военные на Волчанском направлении.

По словам бойцов, во время огневой зачистки применяется тяжелая артиллерия, которая позволяет уничтожать укрытия вместе с противником.

