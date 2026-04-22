Минус 11 орудий и танк Т-55, который оккупанты использовали как гаубицу: боевая работа дронаров 225-го ОШП. ВИДЕО

Воины 225-го отдельного штурмового полка нанесли серию ударов по артиллерии противника в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты обнаружили и поразили 11 вражеских орудий, а также один танк Т-55, который россияне использовали в качестве гаубицы из закрытых позиций.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Также защитники добавляют, что с появлением FPV-дронов на поле боя бывшая "богиня войны" — артиллерия — отошла на второй план, хотя до сих пор активно применяется на фронте.

