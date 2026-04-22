РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9597 посетителей онлайн
Новости Видео Атака беспилотников Сбивание шахедов Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина Дроны-перехватчики
3 631 6

Экипаж "Сапсан" с помощью дрона-перехватчика STING сбил российский "Шахед" с ракетой Р-60. ВИДЕО

Бойцы экипажа "Сапсан" 105-го пограничного отряда "Химера" уничтожили российский "Шахед" с помощью управляемой ракеты Р-60.

Как сообщает Цензор НЕТ, для перехвата цели пилоты использовали дроны-перехватчики STING от "Диких шершней".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что на вражеском беспилотнике была установлена ракета класса "воздух-воздух".

Также военные добавляют, что впервые оккупанты применили управляемую ракету на "Шахеде" 1 декабря 2025 года.

Видео боевых действий опубликовано в соцсетях.

Смотрите также: Оккупанты спрятались в ангаре, набитом боеприпасами, и взорвались вместе с ним: пилоты батальона "Pentagon". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянин снимает результат работы авиации ВСУ: "Вот так называемая, бл#дь, братская могила. Вот что один самолет наделал. Пацанов сгорело много". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22573) ракеты (3922) уничтожение (9632) атака (1307) дроны (6872) Дикие шершни (258) Шахед (2121)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Круто!
показать весь комментарий
22.04.2026 18:20 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2026 18:28 Ответить
А хто керував ракетою? Сам шахед?
показать весь комментарий
22.04.2026 18:59 Ответить
Сам Пезешкiан 🤣
показать весь комментарий
22.04.2026 19:13 Ответить
Немає там ніякої ракети, кацапи просто приварюють обманки.

показать весь комментарий
22.04.2026 22:09 Ответить
то що збивати не треба?
показать весь комментарий
23.04.2026 12:44 Ответить
 
 