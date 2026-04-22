Экипаж "Сапсан" с помощью дрона-перехватчика STING сбил российский "Шахед" с ракетой Р-60. ВИДЕО
Бойцы экипажа "Сапсан" 105-го пограничного отряда "Химера" уничтожили российский "Шахед" с помощью управляемой ракеты Р-60.
Как сообщает Цензор НЕТ, для перехвата цели пилоты использовали дроны-перехватчики STING от "Диких шершней".
Отмечается, что на вражеском беспилотнике была установлена ракета класса "воздух-воздух".
Также военные добавляют, что впервые оккупанты применили управляемую ракету на "Шахеде" 1 декабря 2025 года.
Видео боевых действий опубликовано в соцсетях.
