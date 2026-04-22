Оккупанты спрятались в ангаре, набитом боеприпасами, и взорвались вместе с ним: пилоты батальона "Pentagon". ВИДЕО
Пилоты батальона "Pentagon" 225-го ОШП уничтожили группу российской пехоты, укрывшуюся в здании от украинских БПЛА.
Как сообщает Цензор НЕТ, аэроразведка отслеживала движение противника, и когда оккупанты заметили дрон, они спрятались в ближайший ангар.
По словам бойцов, враг рассчитывал переждать, пока беспилотник исчерпает заряд и покинет позицию, после чего планировал незаметно отойти.
В это время оператор батальона нанес удар по укрытию, в результате чего загорелся не только ангар, но и сами оккупанты, после чего началась детонация боеприпасов внутри.
Кадрами боевой работы бойцы поделились в своем телеграм-канале.
Основні факти про небезпеку:
Умови вибуху: Селітра стає вибухонебезпечною при нагріванні до понад 210 °C, особливо у замкненому просторі, де накопичуються продукти термічного розкладання.Додаткові фактори: Вибух може спровокувати пожежу, забруднення добрива іншими речовинами (наприклад, дизельним паливом) або сильний удар.Зберігання: Тривале зберігання або неправильне складування (наприклад, великі обсяги в одному приміщенні, як у Бейруті) різко підвищує ризик вибуху.Типи селітри: Існує звичайна та пориста селітра. Пориста краще вбирає інші речовини і може вибухати сильніше
Схоже на те, хоч і не було замкнутого простору