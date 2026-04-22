Оккупанты спрятались в ангаре, набитом боеприпасами, и взорвались вместе с ним: пилоты батальона "Pentagon". ВИДЕО

Пилоты батальона "Pentagon" 225-го ОШП уничтожили группу российской пехоты, укрывшуюся в здании от украинских БПЛА.

Как сообщает Цензор НЕТ, аэроразведка отслеживала движение противника, и когда оккупанты заметили дрон, они спрятались в ближайший ангар.

По словам бойцов, враг рассчитывал переждать, пока беспилотник исчерпает заряд и покинет позицию, после чего планировал незаметно отойти.

В это время оператор батальона нанес удар по укрытию, в результате чего загорелся не только ангар, но и сами оккупанты, после чего началась детонация боеприпасов внутри.

Кадрами боевой работы бойцы поделились в своем телеграм-канале.

Топ комментарии
+9
Знову чорний дим, значить папу не обрали.
показать весь комментарий
22.04.2026 16:52 Ответить
+7
Классно спрятались, теперь точно хрен кто найдёт...
показать весь комментарий
22.04.2026 17:27 Ответить
+3
Так, мінеральні добрива, зокрема аміачна селітра (нітрат амонію), можуть вибухнути, але лише за певних екстремальних умов
Основні факти про небезпеку:

Умови вибуху: Селітра стає вибухонебезпечною при нагріванні до понад 210 °C, особливо у замкненому просторі, де накопичуються продукти термічного розкладання.Додаткові фактори: Вибух може спровокувати пожежу, забруднення добрива іншими речовинами (наприклад, дизельним паливом) або сильний удар.Зберігання: Тривале зберігання або неправильне складування (наприклад, великі обсяги в одному приміщенні, як у Бейруті) різко підвищує ризик вибуху.Типи селітри: Існує звичайна та пориста селітра. Пориста краще вбирає інші речовини і може вибухати сильніше
Схоже на те, хоч і не було замкнутого простору
показать весь комментарий
22.04.2026 17:21 Ответить
Премія Дарвіна 🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
22.04.2026 16:53 Ответить
русня , прийшли зі своєю зброєю на українську землю ,вбивати українців, а вбилася самі ,своєю зброєю ...
показать весь комментарий
22.04.2026 16:53 Ответить
Не відомо, чия зброя то була
показать весь комментарий
22.04.2026 17:03 Ответить
Там лежав штабель мішків. У таких зберігають міндобрива.
показать весь комментарий
22.04.2026 17:12 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2026 17:21 Ответить
Я в курсі, стосовно селітри... Просто, там не стільки "вибух", як "пожежа"... У будь-якому випадку, я трьом придуркам не позаздрю... Повезло першому, який випав, на повороті... Мабуть, довго хрестився, під огорожею...
показать весь комментарий
22.04.2026 17:26 Ответить
Так він теж почапав під той навіс
показать весь комментарий
22.04.2026 17:27 Ответить
Ну, що ж... Така його доля...
показать весь комментарий
22.04.2026 17:28 Ответить
Той випадок коли 'какая разница '😂
показать весь комментарий
22.04.2026 18:18 Ответить
Їм - точно, ніякої... Головне - "жили недолго, умерли быстро...".
показать весь комментарий
22.04.2026 18:24 Ответить
Дрончик наш ,а склад зі зброєю руснявий ... ...
показать весь комментарий
22.04.2026 17:09 Ответить
То був польовий склад міндобрив - на відео, з ударного дрона, видно цистерни. В таких зберігають водний розчин аміаку, для удобрення посівів... А під навісом, куди вони вскочили, у мішках, аміачна селітра лежала... Гарно горить і вибухає...
показать весь комментарий
22.04.2026 18:05 Ответить
Згоріли на роботі.Шо там таке зберігалось?Палало наче Туапсе.
показать весь комментарий
22.04.2026 17:24 Ответить
НЄрвнічАлі, многА курілі, от і рЄзультат, мля...
показать весь комментарий
22.04.2026 18:37 Ответить
йося кабздон вдало вибрав локацію для майбутнього гала концерту.
показать весь комментарий
22.04.2026 19:42 Ответить
 
 