Оккупанты спрятались в ангаре, набитом боеприпасами, и взорвались вместе с ним: пилоты батальона "Pentagon". ВИДЕО

Пилоты батальона "Pentagon" 225-го ОШП уничтожили группу российской пехоты, укрывшуюся в здании от украинских БПЛА.

Как сообщает Цензор НЕТ, аэроразведка отслеживала движение противника, и когда оккупанты заметили дрон, они спрятались в ближайший ангар.

По словам бойцов, враг рассчитывал переждать, пока беспилотник исчерпает заряд и покинет позицию, после чего планировал незаметно отойти.

В это время оператор батальона нанес удар по укрытию, в результате чего загорелся не только ангар, но и сами оккупанты, после чего началась детонация боеприпасов внутри.

Кадрами боевой работы бойцы поделились в своем телеграм-канале.

