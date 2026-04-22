Окупанти сховалися в ангарі, набитому боєприпасами, та підірвалися разом із ним: пілоти батальйону "Pentagon". ВIДЕО

Пілоти батальйону "Pentagon" 225-го ОШП ліквідували групу російської піхоти, яка сховалася у будівлі від українських БпЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка відстежувала рух противника, і коли окупанти помітили дрон, вони сховалися у найближчий ангар.

За словами бійців, ворог розраховував перечекати, поки безпілотник вичерпає заряд і залишить позицію, після чого планував непомітно відійти.

У цей час оператор батальйону завдав удару по укриттю, внаслідок чого загорівся не лише ангар, а й самі окупанти, після чого почалася детонація боєприпасів усередині.

Кадрами бойової роботи бійці поділилися у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин фільмує результат роботи авіації ЗСУ: "Вот так называемая, бл#дь, братская могила. Вот что один самолет наделал. Пацанов сгорело много". ВIДЕО

Дивіться також: Удар українського МіГ-29МУ1: 204-та бригада тактичної авіації знищила пункт управління БпЛА окупантів. ВIДЕО