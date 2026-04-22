Окупанти сховалися в ангарі, набитому боєприпасами, та підірвалися разом із ним: пілоти батальйону "Pentagon". ВIДЕО

Пілоти батальйону "Pentagon" 225-го ОШП ліквідували групу російської піхоти, яка сховалася у будівлі від українських БпЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка відстежувала рух противника, і коли окупанти помітили дрон, вони сховалися у найближчий ангар.

За словами бійців, ворог розраховував перечекати, поки безпілотник вичерпає заряд і залишить позицію, після чого планував непомітно відійти.

У цей час оператор батальйону завдав удару по укриттю, внаслідок чого загорівся не лише ангар, а й самі окупанти, після чого почалася детонація боєприпасів усередині.

Кадрами бойової роботи бійці поділилися у своєму телеграм-каналі.

+9
Знову чорний дим, значить папу не обрали.
22.04.2026 16:52
+7
Классно спрятались, теперь точно хрен кто найдёт...
22.04.2026 17:27
+3
Так, мінеральні добрива, зокрема аміачна селітра (нітрат амонію), можуть вибухнути, але лише за певних екстремальних умов
Основні факти про небезпеку:

Умови вибуху: Селітра стає вибухонебезпечною при нагріванні до понад 210 °C, особливо у замкненому просторі, де накопичуються продукти термічного розкладання.Додаткові фактори: Вибух може спровокувати пожежу, забруднення добрива іншими речовинами (наприклад, дизельним паливом) або сильний удар.Зберігання: Тривале зберігання або неправильне складування (наприклад, великі обсяги в одному приміщенні, як у Бейруті) різко підвищує ризик вибуху.Типи селітри: Існує звичайна та пориста селітра. Пориста краще вбирає інші речовини і може вибухати сильніше
Схоже на те, хоч і не було замкнутого простору
22.04.2026 17:21
Знову чорний дим, значить папу не обрали.
показати весь коментар
22.04.2026 16:52 Відповісти
Премія Дарвіна 🤣🤣🤣🤣
22.04.2026 16:53
русня , прийшли зі своєю зброєю на українську землю ,вбивати українців, а вбилася самі ,своєю зброєю ...
22.04.2026 16:53
Не відомо, чия зброя то була
22.04.2026 17:03
Там лежав штабель мішків. У таких зберігають міндобрива.
22.04.2026 17:12
Так, мінеральні добрива, зокрема аміачна селітра (нітрат амонію), можуть вибухнути, але лише за певних екстремальних умов
Основні факти про небезпеку:

Умови вибуху: Селітра стає вибухонебезпечною при нагріванні до понад 210 °C, особливо у замкненому просторі, де накопичуються продукти термічного розкладання.Додаткові фактори: Вибух може спровокувати пожежу, забруднення добрива іншими речовинами (наприклад, дизельним паливом) або сильний удар.Зберігання: Тривале зберігання або неправильне складування (наприклад, великі обсяги в одному приміщенні, як у Бейруті) різко підвищує ризик вибуху.Типи селітри: Існує звичайна та пориста селітра. Пориста краще вбирає інші речовини і може вибухати сильніше
Схоже на те, хоч і не було замкнутого простору
22.04.2026 17:21
Я в курсі, стосовно селітри... Просто, там не стільки "вибух", як "пожежа"... У будь-якому випадку, я трьом придуркам не позаздрю... Повезло першому, який випав, на повороті... Мабуть, довго хрестився, під огорожею...
22.04.2026 17:26
Так він теж почапав під той навіс
22.04.2026 17:27
Ну, що ж... Така його доля...
22.04.2026 17:28
Той випадок коли 'какая разница '😂
22.04.2026 18:18
Їм - точно, ніякої... Головне - "жили недолго, умерли быстро...".
22.04.2026 18:24
Дрончик наш ,а склад зі зброєю руснявий ... ...
22.04.2026 17:09
То був польовий склад міндобрив - на відео, з ударного дрона, видно цистерни. В таких зберігають водний розчин аміаку, для удобрення посівів... А під навісом, куди вони вскочили, у мішках, аміачна селітра лежала... Гарно горить і вибухає...
22.04.2026 18:05
Згоріли на роботі.Шо там таке зберігалось?Палало наче Туапсе.
22.04.2026 17:24
Классно спрятались, теперь точно хрен кто найдёт...
показати весь коментар
22.04.2026 17:27 Відповісти
НЄрвнічАлі, многА курілі, от і рЄзультат, мля...
22.04.2026 18:37
йося кабздон вдало вибрав локацію для майбутнього гала концерту.
22.04.2026 19:42
 
 