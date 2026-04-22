Окупанти сховалися в ангарі, набитому боєприпасами, та підірвалися разом із ним: пілоти батальйону "Pentagon". ВIДЕО
Пілоти батальйону "Pentagon" 225-го ОШП ліквідували групу російської піхоти, яка сховалася у будівлі від українських БпЛА.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка відстежувала рух противника, і коли окупанти помітили дрон, вони сховалися у найближчий ангар.
За словами бійців, ворог розраховував перечекати, поки безпілотник вичерпає заряд і залишить позицію, після чого планував непомітно відійти.
У цей час оператор батальйону завдав удару по укриттю, внаслідок чого загорівся не лише ангар, а й самі окупанти, після чого почалася детонація боєприпасів усередині.
Кадрами бойової роботи бійці поділилися у своєму телеграм-каналі.
Топ коментарі
+9 Сластьон Олександр #550250
показати весь коментар22.04.2026 16:52 Відповісти Посилання
+7 Серый Вовк
показати весь коментар22.04.2026 17:27 Відповісти Посилання
+3 Langerhans1869
показати весь коментар22.04.2026 17:21 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Основні факти про небезпеку:
Умови вибуху: Селітра стає вибухонебезпечною при нагріванні до понад 210 °C, особливо у замкненому просторі, де накопичуються продукти термічного розкладання.Додаткові фактори: Вибух може спровокувати пожежу, забруднення добрива іншими речовинами (наприклад, дизельним паливом) або сильний удар.Зберігання: Тривале зберігання або неправильне складування (наприклад, великі обсяги в одному приміщенні, як у Бейруті) різко підвищує ризик вибуху.Типи селітри: Існує звичайна та пориста селітра. Пориста краще вбирає інші речовини і може вибухати сильніше
Схоже на те, хоч і не було замкнутого простору