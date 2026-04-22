Росіянин фільмує результат роботи авіації ЗСУ: "Вот так называемая, бл#дь, братская могила. Вот что один самолет наделал. Пацанов сгорело много". ВIДЕО
У мережі з'явилося відео чергового успішного ураження місця зосередження окупаційних військ РФ. Кадри об'єктивного контролю, зняті самим загарбником, демонструють масштабне руйнування після атаки українських воїнів. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На записі видно вщент зруйноване місце дислокації російського підрозділу. Частина зруйнованого продовжує диміти, що свідчить про нещодавній удар.
Автор відео стверджує, що руйнування стали результатом роботи української авіації. Росіянин не приховує значних втрат серед особового складу, називаючи місце дислокації "братською могилою".
"Вот так называемая, бл#дь, братская могила. Вот что один самолет наделал. Пацанов сгорело много", - каже росіянин на відеозаписі.
Увага! Ненормативна лексика!
