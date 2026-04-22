Росіянин фільмує результат роботи авіації ЗСУ: "Вот так называемая, бл#дь, братская могила. Вот что один самолет наделал. Пацанов сгорело много". ВIДЕО

У мережі з'явилося відео чергового успішного ураження місця зосередження окупаційних військ РФ. Кадри об'єктивного контролю, зняті самим загарбником, демонструють масштабне руйнування після атаки українських воїнів. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На записі видно вщент зруйноване місце дислокації російського підрозділу. Частина зруйнованого продовжує диміти, що свідчить про нещодавній удар.

Автор відео стверджує, що руйнування стали результатом роботи української авіації. Росіянин не приховує значних втрат серед особового складу, називаючи місце дислокації "братською могилою".

"Вот так называемая, бл#дь, братская могила. Вот что один самолет наделал. Пацанов сгорело много", - каже росіянин на відеозаписі.

Увага! Ненормативна лексика!

Топ коментарі
многа сгарєлих пацанов нє биваєт!
22.04.2026 14:50
Нєх@й шастать!
22.04.2026 14:45
шо згорить, то не згниє!
22.04.2026 14:50
22.04.2026 14:45
Так, де? Де, пацани то...?
22.04.2026 14:48
Водоносний горизонт шукають, під землею... Дуже пить захотіли...
22.04.2026 14:58
Поцони в підвалі поховались та курять, бачиш дим знизу йде
22.04.2026 17:16
22.04.2026 14:50
двіжуха прадалжаєца
22.04.2026 16:04
теж перша думка була)
24.04.2026 09:30
22.04.2026 14:50
Новину яку навіть ти в зраду не перетвориш😁😁
23.04.2026 10:41
22.04.2026 14:50
У московита задоволення від результатів такого Плану ******, з 2014 року, проти Українців!!
На окупанта сруськага, зійшов благодатний вогонь з України, за його злочини в ній!! Орчиця задоволена, і може уже собі шукати ного члЄНА для своєї ячейкі *********!!! 9 днів, 40 днів, і ….. Аж ось, і новий члЄН…
- А эта свадьба свадьба свадьба пела и плясала. И крылья эту свадьбу вдаль несли. Широкой этой свадьбе было места мало. И неба было мало и земли. Широкой этой ..., хто на новенькава????!!
22.04.2026 14:51
Атчёт принят! Ждём ещё 😁
22.04.2026 14:52
Пацанов сгорєло многа, підарам туда дорога
22.04.2026 14:52
Там з "пацанами", мабуть, і ********** складувалися - дуже вже сильно все "розчахнуте...
22.04.2026 15:03
Ну чьотка же! Двіжуха!
22.04.2026 15:29
Я маю лише два бажання зрання...
22.04.2026 15:33
Что значит много, ты падло ватное, точные цифры давай....
22.04.2026 15:36
А накурено як - нема чим дихать.
22.04.2026 15:50
От тут я з кацапом абсолютно не згоден! Скільки б лаптєногих не валялось, для нас все мало!
22.04.2026 15:57
Більше. Більше здохших кацапів. До них поки що не доходить висновок ,який повинен дійти.
22.04.2026 16:01
Слава Героїчним Силам Оборони України! Слава Україні! Слава нації! Люта смерть московитським виродкам!
❤️🖤💙💛
22.04.2026 16:13
вєліко отброссы
22.04.2026 16:15
Скарбім😭 Трі гармошкі парвалі🤣
22.04.2026 16:15
я ******* радий за ваших пацанов
22.04.2026 18:05
сгоревших пацаков мнаго не бувае
22.04.2026 18:07
 
 