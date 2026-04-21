"Вон, в той сумке у нас три человека, для ДНК хватит": окупант показує "евакуацію" поплічників. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому окупант із російської евакуаційної групи показує, як проходить "евакуація" ліквідованих рашистів.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, на кадрах один із загарбників несе в сумці залишки трьох ліквідованих поплічників.

"Возвращаемся обратно. Вон, в той сумке у нас три человека, для ДНК хватит", - коментує рашист.

