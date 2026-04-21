Не доїхали до своїх позицій: нічне "полювання" батальйону SIGNUM на окупантів. ВIДЕО

Пілоти батальйону SIGNUM 59-ї окремої штурмової бригади здійснили нічні бойові вильоти на місця дислокації ворога на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор НЕТ, дронарі Сил оборони виявили автівку з 3 окупантами, які намагалися дістатися до своїх позицій, і одразу завдали по ній удару.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Під час підльоту українського БпЛА до автівки окупанти намагалися розбігтися в різні сторони, проте марно.

Також у результаті нічного "полювання" було знищено:

7 військових РФ;

антену зв’язку;

укриття;

автомобіль УАЗ "Буханка".

Кадри бойової роботи опубліковані у телеграм-каналі батальйону.

