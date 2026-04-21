Не доїхали до своїх позицій: нічне "полювання" батальйону SIGNUM на окупантів. ВIДЕО
Пілоти батальйону SIGNUM 59-ї окремої штурмової бригади здійснили нічні бойові вильоти на місця дислокації ворога на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор НЕТ, дронарі Сил оборони виявили автівку з 3 окупантами, які намагалися дістатися до своїх позицій, і одразу завдали по ній удару.
Під час підльоту українського БпЛА до автівки окупанти намагалися розбігтися в різні сторони, проте марно.
Також у результаті нічного "полювання" було знищено:
- 7 військових РФ;
- антену зв’язку;
- укриття;
- автомобіль УАЗ "Буханка".
Кадри бойової роботи опубліковані у телеграм-каналі батальйону.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!