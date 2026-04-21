Не доїхали до своїх позицій: нічне "полювання" батальйону SIGNUM на окупантів. ВIДЕО

Пілоти батальйону SIGNUM 59-ї окремої штурмової бригади здійснили нічні бойові вильоти на місця дислокації ворога на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор НЕТ, дронарі Сил оборони виявили автівку з 3 окупантами, які намагалися дістатися до своїх позицій, і одразу завдали по ній удару.

Під час підльоту українського БпЛА до автівки окупанти намагалися розбігтися в різні сторони, проте марно.

Також у результаті нічного "полювання" було знищено:

  • 7 військових РФ;
  • антену зв’язку;
  • укриття;
  • автомобіль УАЗ "Буханка".

Кадри бойової роботи опубліковані у телеграм-каналі батальйону.

На голами московитів, зійшов благодатний вогонь покарання, з України!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
21.04.2026 22:25
феєрично..
21.04.2026 22:31
 
 