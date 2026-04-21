Прикордонники "Сталевого кордону" завдали низки ударів по замаскованій гаубиці "Мста-Б" окупантів. ВIДЕО
Прикордонники "Сталевого кордону" знищили замасковану ворогом гаубицю "Мста-Б", автомобіль та мотоцикл на Північно-Слобожанському та Курському напрямках.
Як повідомляє Цензор НЕТ, окрім техніки, українські військові уразили також елементи інфраструктури противника.
Зокрема, завдано ударів по складу артилерійських боєприпасів, а також знищено 6 укриттів та 2 антени зв’язку.
Крім того, підтверджено ураження живої сили противника.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль