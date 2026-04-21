Сили оборони перехоплювачами STING збили російський БпЛА V2U зі штучним інтелектом. ВIДЕО

Один з підрозділів Сил оборони дронами-перехоплювачами STING "Wild Hornets" збив російський БпЛА V2U зі штучним інтелектом.

Як повідомляє Цензор НЕТ, цей дрон є складною ціллю через використання AI та підвищену стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

Деталі про дрон V2U

Зазначається, що V2U має модифікації для розвідки та коригування вогню, а також здатен автономно розпізнавати цілі та здійснювати автонаведення.

Швидкість дрона становить 60–100 км/год, висота польоту - до 3000 метрів, а тривалість перебування в повітрі - до двох годин.

Кадри ураження оприлюднили у телеграм-каналі "Дикі шершні"

свинособачий ШІ..
21.04.2026 17:00 Відповісти
Скільки тільки срані кацапи донас запускають завдячуючи кітайозам мразям.
21.04.2026 18:53 Відповісти
...
21.04.2026 17:08 Відповісти
Штучний Iмбецил
21.04.2026 17:35 Відповісти
 
 