Сили оборони перехоплювачами STING збили російський БпЛА V2U зі штучним інтелектом. ВIДЕО
Індустрія дронів
Один з підрозділів Сил оборони дронами-перехоплювачами STING "Wild Hornets" збив російський БпЛА V2U зі штучним інтелектом.
Як повідомляє Цензор НЕТ, цей дрон є складною ціллю через використання AI та підвищену стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.
Деталі про дрон V2U
Зазначається, що V2U має модифікації для розвідки та коригування вогню, а також здатен автономно розпізнавати цілі та здійснювати автонаведення.
Швидкість дрона становить 60–100 км/год, висота польоту - до 3000 метрів, а тривалість перебування в повітрі - до двох годин.
Кадри ураження оприлюднили у телеграм-каналі "Дикі шершні"
