Дронарі 422-го полку спільно з ГУР завдали ураження по російським операторам БпЛА дроном "Зозуля". ВIДЕО

Бійці 422-го окремого полку безпілотних систем "LUFTWAFFE" у співпраці з Департаментом активних дій ГУР МОУ провели спільну операцію з виявлення і знешкодження екіпажу розвідувального БпЛА противника в населеному пункті Пришиб Запорізької області.

Як повідомляє Цензор НЕТ, під час спецоперації 19 квітня 2026 року було завдано прицільного удару по позиції ворога.

Ефектний удар по російських пілотах БпЛА був завданий дроном "Зозуля".

У результаті місце дислокації противника знищено.

армія рф знищення Запорізька область ЗСУ дрони ГУР Сили безпілотних систем Василівський район Пришиб
- Кукушка, кукушка! Сколько мне жить асталась?
- Ку..., с "минусом"...
21.04.2026 00:14 Відповісти
- Кукушка-кукушка, накукуй мнє многа жизні...
- А накукуй тєбє ето?🥴
21.04.2026 00:43 Відповісти
"Русские так любят Россию, что бог решил их "осчастливить" ещё больше - после смерти они возрождаются только в России, чтобы не наказывать иные государства, их присутствием..."
21.04.2026 00:52 Відповісти
І назва населеного пункту просто символічна!
Пришибли кацапів.
Респект Захисникам!
21.04.2026 06:42 Відповісти
це все чудово що кацапів забаранили, але після війни будь-яке Самалі відпочиває від того що ми побачимо на нашій землі...
21.04.2026 09:44 Відповісти
 
 