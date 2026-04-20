Дронарі 422-го полку спільно з ГУР завдали ураження по російським операторам БпЛА дроном "Зозуля". ВIДЕО

Бійці 422-го окремого полку безпілотних систем "LUFTWAFFE" у співпраці з Департаментом активних дій ГУР МОУ провели спільну операцію з виявлення і знешкодження екіпажу розвідувального БпЛА противника в населеному пункті Пришиб Запорізької області.

Як повідомляє Цензор НЕТ, під час спецоперації 19 квітня 2026 року було завдано прицільного удару по позиції ворога.

Ефектний удар по російських пілотах БпЛА був завданий дроном "Зозуля".

У результаті місце дислокації противника знищено.

