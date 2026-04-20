ССО завдали ударів по арсеналах та логістичних хабах противника на Донеччині та Запоріжжі. ВIДЕО

Сили спеціальних операцій завдали ударів по арсеналах та логістичних хабах противника на окупованих територіях Донеччини та Запоріжжя.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, протягом тижня безпілотники ССО уразили низку складів, арсеналів та логістичних центрів, розташованих на ключовій магістралі ворога.

Зокрема, у районах Микільського, Македонівки та Маркового було уражено арсенали та склади забезпечення, а також логістичні хаби противника.

Також у Гамівці та Приазовському на Запоріжжі уражено ремонтну базу, місця розміщення командування та тилові райони забезпечення окупаційних сил.

Окремо в Терпінні знищено склад матеріально-технічного забезпечення та логістичний хаб противника.

Також у дописі до відео зазначається, що ССО продовжують завдавати середньодальніх ударів по критичній військовій інфраструктурі ворога, знижуючи його бойові спроможності.

знищення (9943) Запорізька область (4796) Донецька область (11027) ССО Сили спеціальних операцій (688) логістика (102) дрони (7889)
....👏...
показати весь коментар
20.04.2026 21:20 Відповісти
Файно то є
показати весь коментар
20.04.2026 21:21 Відповісти
Як красиво назвали "місце тимчасового зберігання ***********" (польовий склад" - АРСЕНАЛ!... Аж читать страшно...
показати весь коментар
20.04.2026 22:34 Відповісти
почюли таки куме...!
показати весь коментар
20.04.2026 21:39 Відповісти
ТОТ - НАШ!
показати весь коментар
20.04.2026 21:41 Відповісти
Там треба шоб каби йшли чи ракети. Отима дрончиками штрикать то таке. Але каби та ракети зеленский не виробляє і не збирається. Так рашистів не зупинити.
показати весь коментар
21.04.2026 07:27 Відповісти
 
 