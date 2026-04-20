ССО завдали ударів по арсеналах та логістичних хабах противника на Донеччині та Запоріжжі. ВIДЕО

Сили спеціальних операцій завдали ударів по арсеналах та логістичних хабах противника на окупованих територіях Донеччини та Запоріжжя.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, протягом тижня безпілотники ССО уразили низку складів, арсеналів та логістичних центрів, розташованих на ключовій магістралі ворога.

Зокрема, у районах Микільського, Македонівки та Маркового було уражено арсенали та склади забезпечення, а також логістичні хаби противника.

Також у Гамівці та Приазовському на Запоріжжі уражено ремонтну базу, місця розміщення командування та тилові райони забезпечення окупаційних сил.

Окремо в Терпінні знищено склад матеріально-технічного забезпечення та логістичний хаб противника.

Також у дописі до відео зазначається, що ССО продовжують завдавати середньодальніх ударів по критичній військовій інфраструктурі ворога, знижуючи його бойові спроможності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дронарі батальйону "FATUM" уразили танк, РЕБ та склади з майном і БК окупантів. ВIДЕО

Дивіться також: Воїни 21-ї ОМБр знищили колону техніки окупантів та відбили штурм на Сумщині. ВIДЕО