ССО нанесли удары по арсеналам и логистическим хабам противника на Донетчине и Запорожье. ВИДЕО

Силы специальных операций нанесли удары по арсеналам и логистическим хабам противника на оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей.

Как сообщает ЦензорНЕТ, в течение недели беспилотники ССО поразили ряд складов, арсеналов и логистических центров, расположенных на ключевой магистрали врага.

В частности, в районах Никольского, Македоновки и Маркова были поражены арсеналы и склады снабжения, а также логистические хабы противника.

Также в Гамовке и Приазовском в Запорожской области были поражены ремонтная база, места размещения командования и тыловые районы обеспечения оккупационных сил.

Отдельно в Терпинне уничтожен склад материально-технического обеспечения и логистический хаб противника.

Также в подписи к видео отмечается, что ССО продолжают наносить среднедальностные удары по критической военной инфраструктуре врага, снижая его боевые возможности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дронари батальона FATUM поразили танк, РЭБ и склады с имуществом и БК оккупантов. ВИДЕО

Смотрите также: Воины 21-й ОМБр уничтожили колонну техники оккупантов и отбили штурм в Сумской области. ВИДЕО

20.04.2026 21:20 Ответить
20.04.2026 21:21 Ответить
20.04.2026 22:34
Як красиво назвали "місце тимчасового зберігання ***********" (польовий склад" - АРСЕНАЛ!... Аж читать страшно...
показать весь комментарий
20.04.2026 22:34 Ответить
20.04.2026 21:39 Ответить
20.04.2026 21:41 Ответить
21.04.2026 07:27
Там треба шоб каби йшли чи ракети. Отима дрончиками штрикать то таке. Але каби та ракети зеленский не виробляє і не збирається. Так рашистів не зупинити.
показать весь комментарий
21.04.2026 07:27 Ответить
 
 