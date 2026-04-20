ССО нанесли удары по арсеналам и логистическим хабам противника на Донетчине и Запорожье. ВИДЕО

Силы специальных операций нанесли удары по арсеналам и логистическим хабам противника на оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей.

Как сообщает ЦензорНЕТ, в течение недели беспилотники ССО поразили ряд складов, арсеналов и логистических центров, расположенных на ключевой магистрали врага.

В частности, в районах Никольского, Македоновки и Маркова были поражены арсеналы и склады снабжения, а также логистические хабы противника.

Также в Гамовке и Приазовском в Запорожской области были поражены ремонтная база, места размещения командования и тыловые районы обеспечения оккупационных сил.

Отдельно в Терпинне уничтожен склад материально-технического обеспечения и логистический хаб противника.

Также в подписи к видео отмечается, что ССО продолжают наносить среднедальностные удары по критической военной инфраструктуре врага, снижая его боевые возможности.

