Воины 21-й ОМБр уничтожили колонну техники оккупантов и отбили штурм на Сумщине. ВИДЕО

На прошлой неделе подразделения 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ отразили российский механизированный штурм в Сумской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, колонна российской техники начала движение около 9:30 утра в направлении позиций Сил обороны, после чего украинские пилоты сразу же начали наносить первые удары по противнику.

В ходе боя была поражена колонна врага, в частности одна БМП и два МТ-ЛБ.

Кроме того, уничтожена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", которая обеспечивала огневую поддержку наступления.

Кадры боевых действий обнародовали бойцы в соцсетях.

армия РФ (22573) Сумская область (4115) штурм (633) уничтожение (9632) артиллерия (721) дроны (6872) САУ (247) 21 отдельная механизированная бригада (6)
А хіба і Сумщина "ісконно русскіє землі"? І чого вони лаптєголові лізуть.....
20.04.2026 19:10 Ответить
хочуть пройти за ваучерами на житло на Печерських пагорбах Києва через Сумщину...
20.04.2026 19:25 Ответить
Патамуша завдяки "супер плану" наполеона там значно збільшилась концентрація орків.
20.04.2026 20:54 Ответить
Стратегічною метою російських військ є розпорошення українських військ.
21.04.2026 17:06 Ответить
Мотоцикли жаль - потрібно донатити на ЗСУ і дроноводам, щоб уже ті мотики вони могли евакуювати донаторам як компенсація за донат!
20.04.2026 19:30 Ответить
Вони ж китайські... "Одноразові"... Де запчастини брать?
20.04.2026 22:30 Ответить
Воїни!!!! Честь!!
20.04.2026 20:26 Ответить
 
 