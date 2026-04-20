Воины 21-й ОМБр уничтожили колонну техники оккупантов и отбили штурм на Сумщине. ВИДЕО
На прошлой неделе подразделения 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ отразили российский механизированный штурм в Сумской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, колонна российской техники начала движение около 9:30 утра в направлении позиций Сил обороны, после чего украинские пилоты сразу же начали наносить первые удары по противнику.
В ходе боя была поражена колонна врага, в частности одна БМП и два МТ-ЛБ.
Кроме того, уничтожена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", которая обеспечивала огневую поддержку наступления.
Кадры боевых действий обнародовали бойцы в соцсетях.
