Воины 21-й ОМБр уничтожили колонну техники оккупантов и отбили штурм на Сумщине. ВИДЕО

На прошлой неделе подразделения 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ отразили российский механизированный штурм в Сумской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, колонна российской техники начала движение около 9:30 утра в направлении позиций Сил обороны, после чего украинские пилоты сразу же начали наносить первые удары по противнику.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В ходе боя была поражена колонна врага, в частности одна БМП и два МТ-ЛБ.

Кроме того, уничтожена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", которая обеспечивала огневую поддержку наступления.

Кадры боевых действий обнародовали бойцы в соцсетях.

